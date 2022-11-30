MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çöp Adam 1. bölüm ÖZETİ! Star Tv Çöp Adam 1. bölüm İZLE tek parça!

Çöp Adam 1. bölüm ÖZETİ! Star Tv Çöp Adam 1. bölüm İZLE tek parça!

30.11.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star'ın heyecanla beklenen yeni dizisi Çöp Adam bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz’ün kaleme aldığı Çöp Adam'ın başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu rol alıyor. Çöp Adam 1. bölüm özetine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

Çöp Adam 1. bölüm ÖZETİ! Star Tv Çöp Adam 1. bölüm İZLE tek parça!

Star’ın yeni sezondaki iddialı projelerinden biri olan Çöp Adam dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın bulunuyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor. Çöp Adam 1. bölüm izleme linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

ÇÖP ADAM 1. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

Çöp Adam 1

ÇÖP ADAM 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer’i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.

Çöp Adam 2

Anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem’le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır.Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer’in şirketine ortak olur.

Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent’in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.

Çöp Adam 4

Tamer’in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri’yle karşılaştığı anda alt üst olur. En yakınından aldığı darbenin şiddetiyle hayattan vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer’in gizli dünyasında bulur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevilen diziye katıldı! İşte yeni rolüSevilen diziye katıldı! İşte yeni rolü
“Beğendim ya burma bileziği anında geldi” Hediye bileziği taktı“Beğendim ya burma bileziği anında geldi” Hediye bileziği taktı
Oğlu da oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dediOğlu da oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi
Anahtar Kelimeler:
star tv canlı izle star tv canlı yayın izle ele

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Eşini saçından sürükleyerek boş araziye götürdü, başını keserek öldürdü

Korkunç olay! Eşini saçından sürükleyerek boş araziye götürdü, başını keserek öldürdü

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi!

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler için harekete geçildi

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler için harekete geçildi

Son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..."

Son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..."

Messi'yi yıkmışlardı, Suudiler ayaklandı! "Talisca'yı sınır dışı edin"

Messi'yi yıkmışlardı, Suudiler ayaklandı! "Talisca'yı sınır dışı edin"

İlginizi Çekebilir

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.