Çöp Adam 1. bölüm ÖZETİ! Star Tv Çöp Adam 1. bölüm İZLE tek parça!

Star’ın yeni sezondaki iddialı projelerinden biri olan Çöp Adam dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın bulunuyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor. Çöp Adam 1. bölüm izleme linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

ÇÖP ADAM 1. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA!

ÇÖP ADAM 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer’i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.

Anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem’le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır.Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer’in şirketine ortak olur.

Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent’in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.

Tamer’in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri’yle karşılaştığı anda alt üst olur. En yakınından aldığı darbenin şiddetiyle hayattan vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer’in gizli dünyasında bulur.

