MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çöp Adam bu akşam final yapıyor! Engin Altan Düzyatan Tamer karakterine veda etti

Çöp Adam bu akşam final yapıyor! Engin Altan Düzyatan Tamer karakterine veda etti

11.10.2023 13:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de çarşamba akşamları ekrana gelen başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu paylaştığı Çöp Adam dizisi bu akşam final yapıyor. Ünlü oyuncu dizide hayat verdiği Tamer karakterine sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla veda etti.

Star TV'de çarşamba akşamları ekrana gelen Çöp Adam dizisi yeni sezonda reytinglerde beklediğini alamayınca dizi hakkında final kararı alındı. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı dizi bu akşam 30. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

Engin Altan Düzyatan 11

Dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan 2 sezondur canlandırdığı Tamer karakterine veda etti. Düzyatan “Tamer ile yollarımız ayrılsa da Çöp Adam benim ve beraber çalıştığım herkesin hatıralarında güzel bir yerde kalacak… Başka projelerde görüşmek üzere…” dedi.

ELÇİN SANGU

Dizide travmatik sahnelere hayat veren Elçin Sangu da “Peri’ye veda ediyorum… beni ne kadar yorduğunu hem de ne kadar sevdiğimi söyleyerek…Umarım hiç kimse onun kadar yalnız kalmaz bu hayatta…” ifadelerini kullanarak karakterine veda etmişti.

İlginizi Çekebilir

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

 Uzun şarj ömrüyle kesintisiz oyun keyfi sunan JBL kulaklıkta fırsat

Uzun şarj ömrüyle kesintisiz oyun keyfi sunan JBL kulaklıkta fırsat

 Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

 Her adımınızda konforu hissedin! Crocs'un o modelinde indirim

Her adımınızda konforu hissedin! Crocs'un o modelinde indirim

 Sokak modasının yıldızı! Puma ayakkabıda kısa süreli indirim

Sokak modasının yıldızı! Puma ayakkabıda kısa süreli indirim

 Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
17 yıllık eşi tarafından dolandırıldı! Hem eşini hem dişini kaybetti 17 yıllık eşi tarafından dolandırıldı! Hem eşini hem dişini kaybetti
Erotik klibi olay olmuştu! Şimdi de oryantal dansıyla gündem oldu Erotik klibi olay olmuştu! Şimdi de oryantal dansıyla gündem oldu
Anlattıklarıyla şoke etti! '13 yaşındaki kızım alkolik oldu' Anlattıklarıyla şoke etti! '13 yaşındaki kızım alkolik oldu'
Anahtar Kelimeler:
Elçin Sangu Engin Altan Düzyatan çöp adam ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Sevgilisinin mesajlarını yakaladı! Konuştuğu kişi kadın değilmiş...

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.