Çöp Adam bu akşam final yapıyor! Engin Altan Düzyatan Tamer karakterine veda etti

Star TV'de çarşamba akşamları ekrana gelen Çöp Adam dizisi yeni sezonda reytinglerde beklediğini alamayınca dizi hakkında final kararı alındı. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı dizi bu akşam 30. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

Dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan 2 sezondur canlandırdığı Tamer karakterine veda etti. Düzyatan “Tamer ile yollarımız ayrılsa da Çöp Adam benim ve beraber çalıştığım herkesin hatıralarında güzel bir yerde kalacak… Başka projelerde görüşmek üzere…” dedi.

Dizide travmatik sahnelere hayat veren Elçin Sangu da “Peri’ye veda ediyorum… beni ne kadar yorduğunu hem de ne kadar sevdiğimi söyleyerek…Umarım hiç kimse onun kadar yalnız kalmaz bu hayatta…” ifadelerini kullanarak karakterine veda etmişti.