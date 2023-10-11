Uzun şarj ömrüyle kesintisiz oyun keyfi sunan JBL kulaklıkta 4040 TL indirim

Bilgisayar oyunları oynamayı seviyor, ekran başında saatin nasıl geçtiğini anlamıyorsanız doğru yerdesiniz. Oyunlarda kazanan taraf olmak için iyi bir stratejiye, hızlı tepkilere ve tabii ki doğru ekipmana sahip olmanız büyük bir önem taşıyor. İyi bir oyun bilgisayarının yanı sıra kaliteli bir kulaklık, zafer yolunda büyük avantajlar sağlıyor. Piyasada birçok farklı oyuncu kulaklığı bulunsa da JBL bu konuda oyun deneyiminizi en üst seviyeye taşıyacak kulaklık modelleriyle bir adım öne çıkıyor. Markanın gamerlar tarafından en beğenilen kulaklığı JBL Quantum 610, Gaming Week'e özel kısa süreliğine %58 indirimle sizleri bekliyor. O kulaklığı sizin için inceledik, işte detaylar!
Öne çıkan özellikler
Kullanıcılar ne diyor?
"Warzone üzerinde test edildi, kusursuz. İnsanlar beni çok iyi duyuyor."
Bu içerik 11 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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