Uzun şarj ömrüyle kesintisiz oyun keyfi sunan JBL kulaklıkta 4040 TL indirim

Bilgisayar oyunları oynamayı seviyor, ekran başında saatin nasıl geçtiğini anlamıyorsanız doğru yerdesiniz. Oyunlarda kazanan taraf olmak için iyi bir stratejiye, hızlı tepkilere ve tabii ki doğru ekipmana sahip olmanız büyük bir önem taşıyor. İyi bir oyun bilgisayarının yanı sıra kaliteli bir kulaklık, zafer yolunda büyük avantajlar sağlıyor. Piyasada birçok farklı oyuncu kulaklığı bulunsa da JBL bu konuda oyun deneyiminizi en üst seviyeye taşıyacak kulaklık modelleriyle bir adım öne çıkıyor. Markanın gamerlar tarafından en beğenilen kulaklığı JBL Quantum 610, Gaming Week'e özel kısa süreliğine %58 indirimle sizleri bekliyor. O kulaklığı sizin için inceledik, işte detaylar!

Üstün ses kalitesi ve uzun şarj ömrüyle öne çıkan: JBL Quantum 610 Kablosuz Gaming Kulaklık

Öne çıkan özellikler

JBL QuantumSOUND SIGNATURE tarafından desteklenen 50 mm neodimyum sürücüler, oyun oynamak için tasarlanmış bir ses eğrisi sunar.

DISCORD sertifikalı oyun sohbet dengesi kadranı, ses seviyelerini anında ayarlamanıza olanak tanır.

Ayrı ses kartları, oyun ve sohbet sesini işleyerek, oyundan çıkmanıza gerek kalmadan kulaklıkta uygun dengeyi ayarlamanıza olanak tanır.

Teamspeak, Skype ve diğer hizmetlerle de uyumludur.

40 saatlik pil ömrüyle daha uzun oyun oynamanın keyfini çıkarmanızı sağlar.

USB şarj kablosuyla kulaklığınızı şarj ederken oyun oynama deneyiminizi devam ettirebilirsiniz.

Otomatik açma/kapama ve sessize alma özelliğine sahip katlanabilir/ayarlanabilir boom mikronuna sahiptir.

Hafif, dayanıklı kafa bandı ve deri kaplı köpük kulak yastıkları, en uzun oyun seansları için tasarlanmıştır.

JBL Quantum 610 gaming kulaklık, PC, PS4, PS5, Nintendo Switch ve 2,4 GHz kablosuz bağlantı ile uyumludur. PC, PlayStation , Xbox , Nintendo Switch , Mobil, Mac ve VR ile 3,5 mm ses jakıyla uyumludur. JBL QuantumSURROUND yalnızca PC'de mevcuttur.

Şarj süresi 3 saattir.

RGB aydınlatma kapalıyken müzik çalma süresi 40 saattir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Warzone üzerinde test edildi, kusursuz. İnsanlar beni çok iyi duyuyor."

"Bu ürünü ilk kulaklığım olarak aldım ve daha mutlu olamazdım. Müzik dinlemek, video düzenlemek, oyun ve iş ile sınırlı olmamak üzere bir dizi şey için kullanıyorum."

Bu içerik 11 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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