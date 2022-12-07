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Çöp Adam gerçek hikayesi ne, hangi kitaptan uyarlama? Çöp Adam konusu ne, oyuncuları kimler?

07.12.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin yeni dizisi Çöp Adam bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı dizi hikayesi ve oyuncu kadrosu ile büyük dikkat çekti. Peki, Çöp Adam gerçek hikayesi ne, hangi kitaptan uyarlama? Çöp Adam konusu ne, oyuncuları kimler? İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

Çöp Adam gerçek hikayesi ne, hangi kitaptan uyarlama? Çöp Adam konusu ne, oyuncuları kimler?

Çöp Adam dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan diziye dair araştırmalar da hız kazandı. Çöp Adam gerçek hikayesi ne, hangi kitaptan uyarlama? Çöp Adam konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor. İşte tüm detaylar...

ÇÖP ADAM GERÇEK HİKYESİ NE, HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Çöp Adam dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alındı.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini anlatıyor.

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ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer’i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.

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Anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem’le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır.Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer’in şirketine ortak olur. Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent’in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.

Tamer’in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri’yle karşılaştığı anda alt üst olur. En yakınından aldığı darbenin şiddetiyle hayattan vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer’in gizli dünyasında bulur.

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ÇÖP ADAM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

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