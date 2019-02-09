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Çöp oyununun sonu kötü bitti

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.02.2019 07:54 | Son Güncelleme

Video çekip sosyal medyada paylaşmak için arkası dönük şekilde konteynere çöp atmaya çalışan kişilerin oyunu kötü bitti.

Arkaları dönük şekilde çöpleri konteynere atmaya çalışan kişiler hünerlerini sosyal medyada paylaşmak için videoya çektiler. Ancak ikinci denemede işler planlandığı gibi gitmedi. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
çöp konteyner ŞOV

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