Çöp parçaları hareket ediyor sandı: 'Mantolu böcek' çıktı

Malatya'daki olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Karanlıkdere kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Kubat, bölgede yürüyüş yaptığı sırada yerde hareket eden çöp benzeri parçaları fark etti.

"MANTOLU BÖCEK" YA DA "TORBALI GÜVE" OLARAK BİLİNİYOR

Durumu yakından inceleyen Kubat, gördüğünün aslında kamuflaj özelliği bulunan bir böcek olduğunu belirledi. Halk arasında "mantolu böcek" ya da "torbalı güve" olarak bilinen canlıların kendilerini korumak amacıyla çevreden topladıkları kuru ot, yaprak ve çeşitli parçaları vücutlarına kaplayarak gizlendikleri öğrenildi.

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen ilginç canlı, doğadaki kamuflaj yeteneğiyle dikkat çekerken görüntüler bölgedeki vatandaşların da ilgisini çekti.

