Antalya’da şaşırtan görüntü! Köpek balığı caretta carettaya saldırdı

Antalya’da Büyükçaltıcak açıklarında yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Konyaaltı sahiline yakın bölgede denize açılan amatör balıkçılar, su yüzeyindeki hareketliliği fark edince teknelerini o noktaya yönlendirdi. Bölgeye yaklaşan balıkçılar, bir mako köpek balığının caretta carettaya saldırdığı anlarla karşılaştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde caretta carettanın kaçmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

“BİR KISMINI YEDİĞİNİ GÖRÜNCE BIRAKTIK”

Olay, dün sabah saatlerinde, Konyaaltı sahiline yakın Büyükçaltıcak açıklarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla tekneyle balık avına çıkan amatör balıkçı Yusuf Kara, dönüş yolunda deniz yüzeyindeki hareketliliği fark etti. Durumu merak edip teknelerini o bölgeye yönlendiren balıkçılar, su yüzeyinde büyük bir köpek balığının caretta carettaya saldırdığını gördü. Balıkçıların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, mako cinsi köpek balığının caretta carettanın etrafında hızla döndüğü, zaman zaman saldırdığı görüldü. Caretta carettanın kaçmaya çalıştığı anlar da görüntülere yansıdı.

Balıkçı Yusuf Kara, ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirterek, “Başta ne olduğunu anlayamadık. Deniz yüzeyinde büyük bir hareketlilik vardı. Yaklaşınca köpek balığının caretta carettaya saldırdığını gördük. Kurtarmaya çalıştık ancak bir kısmını yediğini görünce bırakmak zorunda kaldık" dedi.



Kaynak: DHA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır