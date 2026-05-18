Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Antalya’da şaşırtan görüntü! Köpek balığı caretta carettaya saldırdı

İçerik devam ediyor

Antalya Konyaaltı açıklarında amatör balıkçılar, bir mako köpek balığının caretta carettaya saldırdığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Türkiye’nin en gözde sahillerinden birinde ortaya çıkan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Antalya’da Büyükçaltıcak açıklarında yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Konyaaltı sahiline yakın bölgede denize açılan amatör balıkçılar, su yüzeyindeki hareketliliği fark edince teknelerini o noktaya yönlendirdi. Bölgeye yaklaşan balıkçılar, bir mako köpek balığının caretta carettaya saldırdığı anlarla karşılaştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde caretta carettanın kaçmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

“BİR KISMINI YEDİĞİNİ GÖRÜNCE BIRAKTIK”

Olay, dün sabah saatlerinde, Konyaaltı sahiline yakın Büyükçaltıcak açıklarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla tekneyle balık avına çıkan amatör balıkçı Yusuf Kara, dönüş yolunda deniz yüzeyindeki hareketliliği fark etti. Durumu merak edip teknelerini o bölgeye yönlendiren balıkçılar, su yüzeyinde büyük bir köpek balığının caretta carettaya saldırdığını gördü. Balıkçıların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, mako cinsi köpek balığının caretta carettanın etrafında hızla döndüğü, zaman zaman saldırdığı görüldü. Caretta carettanın kaçmaya çalıştığı anlar da görüntülere yansıdı.

Antalya’da şaşırtan görüntü! Köpek balığı caretta carettaya saldırdı 1

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Balıkçı Yusuf Kara, ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirterek, “Başta ne olduğunu anlayamadık. Deniz yüzeyinde büyük bir hareketlilik vardı. Yaklaşınca köpek balığının caretta carettaya saldırdığını gördük. Kurtarmaya çalıştık ancak bir kısmını yediğini görünce bırakmak zorunda kaldık" dedi.

Antalya’da şaşırtan görüntü! Köpek balığı caretta carettaya saldırdı 2
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çöp parçaları hareket ediyor sandı: 'Mantolu böcek' çıktıÇöp parçaları hareket ediyor sandı: 'Mantolu böcek' çıktı
Dünyanın 'en iyi keskin nişancıları listesi' açıklandı!Dünyanın 'en iyi keskin nişancıları listesi' açıklandı!

Anahtar Kelimeler:
antalya köpek balığı Caretta Caretta saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Çalışanlar dikkat: Yargıtay son noktayı koydu! İsa Karakaş: 'ezber bozacak karar'

Çalışanlar dikkat: Yargıtay son noktayı koydu! İsa Karakaş: 'ezber bozacak karar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.