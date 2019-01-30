Çöp poşeti takmanın pratik yolu

Çöp kovasına takılan çöp poşetini kısa sürede pratik yolla takan çocuğun görüntüsü ilgi gördü. Aslında kolay bir yolunun daha olduğunu gösteren çocuk tam not aldı.
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