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Çöp poşeti takmanın pratik yolu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 30.01.2019 09:29 | Son Güncelleme

Çöp poşetini pratik bir şekilde takan çocuk böyle kaydedildi.

Çöp kovasına takılan çöp poşetini kısa sürede pratik yolla takan çocuğun görüntüsü ilgi gördü. Aslında kolay bir yolunun daha olduğunu gösteren çocuk tam not aldı.

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Anahtar Kelimeler:
çöp poşet Pratik

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