Çöpçatan çetesine darbe! Kadınları kandırıp fuhuş ve organ ticaretine zorluyorlardı

Pakistan medyasında yer alan haberlerde, Çinlilerden oluşan çöpçatan çetesinin, Çinli Hristiyan erkekleri çoğunlukla düşük gelirli Pakistanlı Hristiyan kadınlarla tanıştırıp evlendirdiği ya da sahte evliliklerle kandırdığı iddia edildi.

Evlenerek Çin'e giden Pakistanlı kadınların kötü muamele, fuhuşa zorlanma ve organlarının satılması gibi iddialarla Pakistan'a geri dönmeleri üzerine Federal Soruşturma Bürosu (FIA) tarafından başlatılan operasyonlar sonucunda Lahor, İslamabad, Faysalabad ve Ravalpindi'de yakalanıp gözaltına alınan 11 Çinli tutuklandı.

Yerel medyanın ulaştığı istihbarat raporuna göre, kadınlar sahte evliliklerle kandırılıp Çin'e götürüldükten sonra burada fuhuş ya da organ ticaretine zorlanıyor. Raporda yer alan diğer bir iddiaya göre Pakistanlı kadınlar 1,8 milyon ile 3,5 milyon Pakistan rupisi (78 bin ile 150 bin lira) gibi ücretleri ödeyen Çinlilerle tanıştırılıyor.

FAKİR MAHALLELERDE GEZİYORLAR

Çetenin anlaştığı Pakistanlı kişiler, fakir kadınları Çinlilerle evlenme konusunda ikna ediyor ve bu kadınların listesini çıkarıyor. İkna olan kadınlara çetenin Çin'deki elemanları tarafından evlenmek isteyen erkeklerin fotoğrafları gönderiliyor. Kadın, fotoğraftaki kişiyle evlenmeyi kabul ederse Çinli çeteye yardım eden Pakistanlılar 50 bin ile 70 bin Pakistan rupisi (2 ile 3 bin lira) arasında para alıyor. Pakistanlı kadınlarla evlenmek için Pakistan'a gelen Çinli erkek ise burada ayarlanmış evlerde kalıyor ve tüm düğün masraflarını ödüyor. Çetenin, Pakistanın fakir Hristiyan mahallelerinde de gezerek Çin'de sadece Budistlerin değil Hristiyanların yaşadığını anlattığı da iddia edildi.