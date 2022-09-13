Çöpçatanlık Festivali 'başarılı' oldu! Onlar sokak ortasında sevişirken, diğerleri alkış tuttu

Paylaşılan görüntülerde bir çiftin ulu orta cinsel ilişkiye girdiği görülüyordu. Kadının, iç çamaşırı kalçasının etrafındayken elbisesini yukarı çektiği, adamın ise arkasında dikildiği görülen videoda dudak dudağa olan ikili, erotik sesler çıkararak birlikte olmaya devam ediyorlardı.

TEZAHÜRAT YAPIYORLARDI

Onları filme çeken ve tezahürat yapan sarhoş izleyicilerin, tüm halkın gözü önünde ikiliyi ısrarla bir pencere pervazına çıkardıkları görülen videoda, festivale katılan diğerleri de, sokakta onları izliyor ve tezahürat yaparak ikiliyi teşvik etmeye çalışıyorlardı.

SORUŞTURMA SÜRÜYORDU

Bu yılki festival 2 Eylül'de başladı ve 30 Eylül'de sona ermesinin planlandığı bildirildi. İrlanda Ulusal Polisi ise, videodan haberdar olduklarını bildirdi ve konuyla ilgili soruşturma yürüttüklerini açıkladı.



