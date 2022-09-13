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Çöpçatanlık Festivali 'başarılı' oldu! Onlar sokak ortasında sevişirken, diğerleri alkış tuttu

13.09.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrlanda'da 160 yıldan uzun bir süre önce başlayan ve Eylül ayında gerçekleşen Lisdoonvarna Çöpçatanlık Festivali, bu yıl akıllara durgunluk veren bir olaya şahit oldu. Kameralara kaydedilen ve sosyal medyada geniş çapta yayılan bir video, festival esnasında bir çiftin herkesin önünde cinsel ilişkiye girdiklerini, etraftaki insanların da tezahüratlar eşliğinde onları izlediklerini gösterdi.

Çöpçatanlık Festivali 'başarılı' oldu! Onlar sokak ortasında sevişirken, diğerleri alkış tuttu

Paylaşılan görüntülerde bir çiftin ulu orta cinsel ilişkiye girdiği görülüyordu. Kadının, iç çamaşırı kalçasının etrafındayken elbisesini yukarı çektiği, adamın ise arkasında dikildiği görülen videoda dudak dudağa olan ikili, erotik sesler çıkararak birlikte olmaya devam ediyorlardı.

TEZAHÜRAT YAPIYORLARDI

1_Lisdoonvarna

Onları filme çeken ve tezahürat yapan sarhoş izleyicilerin, tüm halkın gözü önünde ikiliyi ısrarla bir pencere pervazına çıkardıkları görülen videoda, festivale katılan diğerleri de, sokakta onları izliyor ve tezahürat yaparak ikiliyi teşvik etmeye çalışıyorlardı.

SORUŞTURMA SÜRÜYORDU

Bu yılki festival 2 Eylül'de başladı ve 30 Eylül'de sona ermesinin planlandığı bildirildi. İrlanda Ulusal Polisi ise, videodan haberdar olduklarını bildirdi ve konuyla ilgili soruşturma yürüttüklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
İrlanda Çöpçatan
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