Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerine bakın!

Zeki Ökten'in yönetmenliğini yaptığı Çöpçüler Kralı filmi hafızalara kazındı. Her bir karakter ayrı ayrı sevildi, paylaşıldı. Eminiz ki Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerini hatırlamayan yoktur!

Kemal Sunal’ın efsane filminde Hacer karakterini canlandıran Ayşen Gruda’ın filmdeki abilerinin son hallerine bakın.

Fotoğrafta en soldaki kişiyi hatırlıyor musunuz? Hacer’in ayakkabı boyası ile filmde tanıdığımız kişi Ali İnce’dir.

Ali İnce profesyonel bir yeşilçam oyuncusudur.1977 Yılında Çöpçüler Kralı ve Hababam Sınıfı tatilde filminde öğrenci rolünde,1978 yılı yapımı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (öğrenci), 1981 yapımı Hababam Sınıfı Güle Güle (Öğrenci), Ortadirek Şaban filminde (karate yapan kişi), 1984 yapımı Zavallılar filminde (Kumarbaz), 1987 yapımı Yaprak Dökümü dizisinde (Hasan Karakteri) ve son olarak 1999 yılında Veliler Serdarı filminde (Çoban) karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca birçok filmde Set Amiri olarak görev almıştır.

Fotoğraf’ta ortadaki kişi Hacer’in köşe başında sigara satan abisidir. Bu karakteri Necdet Doğan canlandırmıştır. 1954 doğumlu olan Necdet Doğan hakkında çok detaylı bilgi ne yazık ki yok! Sinematurk’te yazan bilgiye göre 11 Haziran 2011 günü vefat etmiş.

1977 yılında Çöpçüler Kralı (Hacer’in Sigara satan abisi), 1989 yapımı Bizimkiler dizisi 1.sezonunda (Sabri’nin talebesi) ve 1997 yapımı Baba Evi dizisinde (Şöför) karakterlerini canlandırmıştır. 1969 ile 2009 yılları arasında 33 film ve TV dizisinde Yapım Sorumlusu olarak görev almıştır.



