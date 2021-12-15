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Çöpçüler Kralı nerede ve ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler?

15.12.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının değerli oyuncularından Kemal Sunal, Ayşen Gruda ve Şener Şen'in yer aldığı Çöpçüler Kralı filmi, yıllardır seyirciler tarafından ilgiyle izleniyor. Sevilen yerli dizi Çöpçüler Kralı'nın yönetmenliğini Zeki Ökten yaptı. İşte merak edilenler...

Çöpçüler Kralı nerede ve ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten'in yer aldığı unutulmaz Çöpçüler Kralı filminin senaryosu ise Umur Bugay tarafından kaleme alındı. 1977 senesinde çekilen filmin yapımcısı Ertem Eğilmez'dir. Söz konusu filmde Şener Şen, Zabıta Şakir karakterine hayat veriyor. İşte Çöpçüler Kralı filminin konusu ve oyuncuları...

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ KONUSU

Zabıta amiri, görev gücünü zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde baskı kurar. Aynı mahalledeki Hacer temizlikçilik yapmaktadır. Zabıta amiri Hacer'e aşıktır. Ayrıca mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Çöpçüler Kralı'nın çekimleri Güneşli Sokak, Cihangir ve çevresinde gerçekleştirildi. Hala Şakir'in evinin olduğu apartman Güneşli Sokakta yer alıyor.

Çöpçüler Kralı nerede ve ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler?

ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI

  • Kemal Sunal - Apti Şakrak
  • Şener Şen - Zabıta Şakir
  • Ayşen Gruda - Hacer
  • İhsan Yüce - Hacer'in Babası
  • Nejat Gürçen - Gazino Patronu
  • Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi
  • Selim Naşit - Bakkal
  • İlyas Salman - Kapıcı Şemsi
  • Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini
  • İhsan Bilsev - Patronun Adamı
  • Muadelet Tibet - Hanife Teyze
  • Salih Sarıkaya - Kahveci
  • Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi
  • Nermin Özses - Hacer'in Annesi
  • Türker Tekin - Kapıcı İsmail

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PARTNER "Direniyorum" "Direniyorum"
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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal
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