Çöpe atmak yerine değerlendiriyoruz! Muz kabuğundan gelen 6 şifa

İkinci tarif ise: Bir tatlı kaşığı zerdeçal tozunu muz kabuğunun içerisine serpiştirin ve kabuğun zerdeçallı kısmını sivilcelerinize sürün. 15 dakika bekledikten sonra ılık su ile yüzünüzü durulayın. Bu tarifi ise her gün uygulayabilirsiniz.

Antioksidan açısından zengin olan muz, mikroplarla savaşarak akne oluşumunu önler. Muz kabuğundaki iltihap önleyici özellik, sivilcelerin kurumasına yardımcı olur. Yüzünüzü yıkadıktan sonra kurulayın. Muz kabuğunun iç tarafıyla cildinizin akneli kısımlarını ovmaya başlayın ve 20 dakika bekleyin. Ardından soğuk su ile yüzünüzü yıkayın. Günde 2 kez tekrarlayabilirsiniz.

Muz kabuklarını kullanarak dişlerinizi beyazlatabilir, en benlerinden kurtulabilir ve hatta böcek ısırıklarına meydan okuyabilirsiniz. Peki bunun için nasıl muz kabuklarını kullanmalısınız?

Sinek ve böcek ısırık zararlarından kurtulmak için;

Muz kabuğunda bulunan polisakkaritler, böcek veya sinek ısırığı sonrası meydana gelen şişlik ve kaşıntıyı birkaç dakika içerisinde durdurur. Sinek ya da böcek ısırığının olduğu bölgeyi 5 dakika muz kabuğunun iç kısmıyla ovmanız yeterli. 15 dakika bekledikten sonra durulayın. Kaşıntı ve kızarıklığın tamamen yok olduğunu göreceksiniz.

Et benlerinden kurtulmak için;

Et benlerinin çözülmesine yardımcı olan enzimleri sayesinde sizi bu rahatsız eden görüntüden kurtaracaktır. Muz kabuğundan et beninizin boyutuna uygun bir parça kesin. Muz kabuğunun iç kısmını benin üzerine yerleştirin ve bant yardımıyla sabitleyin. Bir gece bekledikten sonra sabahı o bölgeyi yıkayın. Her gün tekrarladığınız taktirde et benleriniz kuruyacaktır.

Kıymık batması için;

Cildi yumuşatmaya yardımcı olan muz kabuğu kıymık batmasında da oldukça etkili. Kıymık batan bölgenin üzerine muz kabuğunun iç kısmını yerleştirin ve bandajla sarın. Yaklaşık 5-6 saat bekledikten sonra bandajı açın. Bandajla beraber kıymık da olduğu yerden çıkacak.

Cilt lekelerini azaltmak için;

Muz kabuğunun içerdiği A, B, C ve E vitaminleri cilt lekelerinin açılmasına yardımcı olur. Yüksek antioksidan sayesinde de siyah noktaları da yok eder. İki günde bir cildinizi mut kabuğuyla silin. Bu işlemin ardından yüzünüzü yıkayın ve güneş koruyucu kreminizi sürün.



