Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük neden benekli muzları çöpe atmamamız gerektiği hakkında çok önemli açıklamalarda bulunuyor!

Çöpe atmayın! Lekeli diye yemediğimiz muzlar çağımızın hastalığına çare oluyor

Üzerinde siyah benekler olan muzları genelde kıymetsiz görür ve yemek istemeyiz. Hatta onlara bozulmuş muamelesi yaparak çöpe attığımız bile olur! Ancak bilmiyoruz ki böyle davranarak koca bir vitamin deposunu hiçe sayıyoruz.

Hepimizin gönlünde taht kurmuş bir meyve İçeriğindeki yüksek potasyum sayesinde birçok sağlık problemine kalkan olan muz, ülkemizde 7'den 70'e sevilen bir meyve. Potasyum deposu olan muz; ishal gibi sindirim problemlerinin yanı sıra kemik sağlığını da koruyup güçlendiriyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, güçlü bir iskelet sistemi için D vitamini ve kalsiyumun tek başına yetersiz olduğunu belirtiyor. Bunun için potasyum desteği şart.

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, potasyum kaynağı olan muz için şunları söylüyor: "Herkes tarafından yüksek potasyum içeriği, ishal gibi rahatsızlıklara iyi gelmesi, kemiklere desteği ve vitamin-mineral içeriği ile bilinen muzun vücudumuza sağladığı daha birçok yarar vardır."

Tansiyonu düşürüyor, kalp ritmini koruyor Mutluluk meyvesi olarak anılan muz, güçlü içeriği sayesinde yüksek tansiyonu dengeler. Aynı zamanda strese karşı vücudu korur.

Bağırsak fonksiyonlarını dengeliyor Potasyumun yanı sıra zengin lif yapısına sahip olan muz, kabızlık ve ishal problemlerine meydan okur. Bağırsakların probiyotik gücünü artırır ve bağışıklık sistemini güçlendirerek korur. Aslıhan Küçük, bu önemli noktanın altını çiziyor: ""Bir dipnot olarak belirtilmelidir ki beğenmeyip kabuğu beneklendiği için almadığımız yumuşamış fazla olgunlaşmış muzlar antioksidan etkisi ile kansere karşı koruyucu yapıdadır. Yani ne kadar benek o kadar antikanserojen-antioksidan madde demek..."