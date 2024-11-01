Çöpe attığı yataktan servet çıktı! 80 yaşındaki kadın tüm hayat birikimini oraya saklamış...

İtalya'nın Montebelluna kasabasında yaşayan yaşlı kadın evinde değişiklik yaparken çöpe attığı eşyasında servetini unuttuğunu hatırladı. 80’li yaşlardaki kadın, eski yatağını atarken içinde sakladığı 50 bin Euro parayı unutup çöpe gönderdi.

YATAĞIN İÇİNE DİKMİŞ

Hırsızlardan korktuğu için parasını banka yerine yatağın içine gizlemeyi tercih eden yaşlı kadın, yatağı kesip 50 bin Euro parayı içine yerleştirmiş ve tekrar dikmişti. Ancak birikimi aklına geldiğinde iş işten geçmişti.

FARK EDİP POLİSİ ARADI

Yatağı çöpe attıktan sonra birikimlerini orada unuttuğunu fark eden kadın, paniğe kapılarak hemen polisi aradı. Montebelluna’daki yerel polis memurları ve belediye yetkilileri, yatağı hızlıca çöplükte aramaya başladı.

EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİ

Mirror'da yer alan habere göre; kısa bir süre sonra yatağa ulaşıldı ve şaşırtıcı bir şekilde içindeki para tam ve eksiksiz olarak bulundu. Bir polis yetkilisi, kadının telefon açtığında oldukça üzgün olduğunu belirtti ve “Haberi aldığında büyük bir mutluluk yaşadı" dedi.