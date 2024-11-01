Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Çöpe attığı yataktan servet çıktı! 80 yaşındaki kadın tüm hayat birikimini oraya saklamış...

Çöpe attığı yataktan servet çıktı! 80 yaşındaki kadın tüm hayat birikimini oraya saklamış...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.11.2024 10:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

80’li yaşlardaki bir kadın, eski yatağını çöpe atarken içinde sakladığı 50 bin Euro değerindeki birikimini unuttu. Paniğe kapılan kadın, hemen polisi aradı. Yerel polis ve belediye yetkilileri, yatağı çöplükte buldu.

Çöpe attığı yataktan servet çıktı! 80 yaşındaki kadın tüm hayat birikimini oraya saklamış...

İtalya'nın Montebelluna kasabasında yaşayan yaşlı kadın evinde değişiklik yaparken çöpe attığı eşyasında servetini unuttuğunu hatırladı. 80’li yaşlardaki kadın, eski yatağını atarken içinde sakladığı 50 bin Euro parayı unutup çöpe gönderdi.

2023-03-23T130923Z_751862831_MT1SIPA000K9IJIM_RTRMADP_3_SIPA-USA

YATAĞIN İÇİNE DİKMİŞ

Hırsızlardan korktuğu için parasını banka yerine yatağın içine gizlemeyi tercih eden yaşlı kadın, yatağı kesip 50 bin Euro parayı içine yerleştirmiş ve tekrar dikmişti. Ancak birikimi aklına geldiğinde iş işten geçmişti.

2024-10-31T181906Z_1123086232_MT1USATODAY24634785_RTRMADP_3_ONE-OF-THE-BEDS-IN-THE-HOMELESS-ENCAMPMENT-IN-MT

FARK EDİP POLİSİ ARADI

Yatağı çöpe attıktan sonra birikimlerini orada unuttuğunu fark eden kadın, paniğe kapılarak hemen polisi aradı. Montebelluna’daki yerel polis memurları ve belediye yetkilileri, yatağı hızlıca çöplükte aramaya başladı.

iStock-157685147

EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİ

Mirror'da yer alan habere göre; kısa bir süre sonra yatağa ulaşıldı ve şaşırtıcı bir şekilde içindeki para tam ve eksiksiz olarak bulundu. Bir polis yetkilisi, kadının telefon açtığında oldukça üzgün olduğunu belirtti ve “Haberi aldığında büyük bir mutluluk yaşadı" dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İtalya para yatak
En Çok Okunan Trend Haberler
AK Parti’nin seçim planı kulislere sızdı: 'Erdoğan kesin aday…’

AK Parti’nin seçim planı kulislere sızdı: 'Erdoğan kesin aday…’

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Seçim anketinde çarpıcı sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Seçim anketinde çarpıcı sonuç

Pankart açtı! Halk adeta seferber oldu

Pankart açtı! Halk adeta seferber oldu

2025 kehaneti şimdiden gündem oldu! "Yeni yıla giremezdik"

2025 kehaneti şimdiden gündem oldu! "Yeni yıla giremezdik"

Yasaklı madde bulunan çileklerle önce bayılttı sonra 6 gün boyunca hapsetti

Yasaklı madde bulunan çileklerle önce bayılttı sonra 6 gün boyunca hapsetti

Evlerinin duvarlarının arkasına bakınca gördüklerine inanamadılar

Evlerinin duvarlarının arkasına bakınca gördüklerine inanamadılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.