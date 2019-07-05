YEMEK

Çöpe gitmesinler: Çileklerin çürümesini önleyen en etkili yöntem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.07.2019 09:25 | Son Güncelleme

Yaz aylarının en tatlı meyvelerinden biri de kokusuyla bizleri mest eden çilekler. Yıl boyunca çok az bir zaman geçirebildiğimiz çilekler, ne yazık ki çabuk çürüyen meyveler arasında. Yılın sadece belli bir dönemi yiyebildiğimiz çilekleri en taze şekilde saklamanın yöntemini bulduk! Yöntem biraz şaşırtıcı olsa da etkisi büyük :)

Çöpe gitmesinler: Çileklerin çürümesini önleyen en etkili yöntem

Kırmızı meyveler, diğer meyve türlerine göre çok daha çabuk bozulurlar. Satın aldığımız çilekleri eve getirdiğimiz gün yemezsek ertesi gün şansları kalmaz. Sulanır ve pörsüyebilirler. Haliyle o güzel tat ve kokuları da uçup gider.

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Neyse ki bahsedeceğimiz bu pratik yöntem sayesinde onları çok daha uzun süre taze bir şekilde saklayabileceğiz;

İlk olarak çilekleri yıkayın ve suyunu süzün.
Ardından yıkadığınız çilekleri bir miktar havlu kağıdın üzerine koyun ve sularının iyice süzülmesini bekleyin.
Asıl numara şimdi başlıyor! Kurutma makinesini en düşük ayara getirin ve 30 saniye çilekleri kurutun. Sonrasında buzdolabına koyun.
Meyvelerin nemi tamamen emildiği için çok daha uzun süre bozulmadan buzdolabında saklayacaksınız.

Sizin uyguladığınız farklı yöntemler var ise bizlere yorum olarak bırakabilirsiniz :)

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