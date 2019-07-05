Çöpe gitmesinler: Çileklerin çürümesini önleyen en etkili yöntem

Kırmızı meyveler, diğer meyve türlerine göre çok daha çabuk bozulurlar. Satın aldığımız çilekleri eve getirdiğimiz gün yemezsek ertesi gün şansları kalmaz. Sulanır ve pörsüyebilirler. Haliyle o güzel tat ve kokuları da uçup gider.

Neyse ki bahsedeceğimiz bu pratik yöntem sayesinde onları çok daha uzun süre taze bir şekilde saklayabileceğiz;

İlk olarak çilekleri yıkayın ve suyunu süzün.

Ardından yıkadığınız çilekleri bir miktar havlu kağıdın üzerine koyun ve sularının iyice süzülmesini bekleyin.

Asıl numara şimdi başlıyor! Kurutma makinesini en düşük ayara getirin ve 30 saniye çilekleri kurutun. Sonrasında buzdolabına koyun.

Meyvelerin nemi tamamen emildiği için çok daha uzun süre bozulmadan buzdolabında saklayacaksınız.

Sizin uyguladığınız farklı yöntemler var ise bizlere yorum olarak bırakabilirsiniz :)

