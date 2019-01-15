Çöpü yakan görevliler hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı

Kamera görüntülerine yansıyan kayıtta araçtan boşalan çöpleri ateşleyen temizlik görevlileri bir anda meydana gelen patlama sonucu kaçmaya başladı. Alana bırakılan çöpteki bir maddeden dolayı bir anda patlayan çöp, ikinci patlamada daha büyük bir tahribata neden oldu. Neyse ki işçiler garipliği anlayıp kaçtıklarından herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Söz konusu görüntünün sosyal medyada yayılmasından sonra alana bırakılan çöpün içinde yanıcı bilinmeyen bir madde olduğu yorumları yapıldı. Nerede çekildiğinin bilgisi verilemeyen görüntüde yaşanan o anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

