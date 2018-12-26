YEMEK

Çorba yemekten önce mi içilmeli sonra mı içilmeli?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.12.2018 14:04 | Son Güncelleme

Kış aylarında hastalıklara yakalanmamak için soframızdan eksik etmemeliyiz çorbayı. Menüye dahil edilen çorbayla ilk olarak başlarız yemek yemeye. Ancak bu sıralama ne kadar doğru? Beslenme Uzmanı Dr. Fevzi Özgönül sağlığımız için bu sıralamayı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor.

Çorba yemekten önce mi içilmeli sonra mı içilmeli?

Beslenme Uzmanı Dr. Fevzi Özgönül, kış aylarında hasta olmamak için yemeklerde çorbayı ihmal etmememiz gerektiğini söylüyor. Ancak doğru beslenmek ve fayda sağlamak için önce yemek sonrasında çorba içilmesi gerektiğini söylüyor Dr Özgönül. Evet, biz hep bunun tersini yapıyorduk oysa...

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Yemek yerken sindirim sistemimizin doğru çalışması için neyi nasıl yediğimiz önemli. Özgönül; "Genelde bu güne kadar bir çok uzman yemek yerken acele edilmeli, lokmalar çok çiğnenmeli, doyma hissinin oluşması zaman aldığı için ne kadar yavaş yersek o kadar doğru olur gibi bilgiler vermişlerdir. Ama yemek yerken yapılan öyle büyük bir yanlışlık vardır ki bu yanlışlık şimdiye kadar atlanmıştır. Bu yanlışlık çorba tüketimi ile ilgilidir. Malum kış aylarında çorbalar masalardan eksik edilmemelidir." diyor.

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Kış aylarında öğünlerinize eklediğiniz çorba ile birlikte hem hastalıklardan korunmuş olacaksınız hem de kilonuzu kontrol altına alacaksınız. Yemek adabında alıştığımız bir sıralama var; sofraya oturduğumuzda açılışı çorbayla yapmak. Aslında sağlıklı beslenmek, yeterince enerji almak ve doğru bir sindirim sistemi için yemek sıralamamızı gözden geçirmeliyiz. Değişimin en önemli kısmı ise çorbayı ana yemekten sonra içmek.

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Çorbayı önce içip ardından ana yemek tüketmek sindirim sistemimizi zorlar. Bunun sonucunda hazımsızlık ve şişkinlik gibi sağlık problemleri yaşanabilir. İlk olarak ana yemek ile başlayın. Ardından çorbaya geçin. Böylelikle mideniz çok daha rahat etmiş olacaktır.


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