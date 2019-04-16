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Çorbasını beğenmediği karısını boğazından zincirledi!

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İLGİNÇ HABERLER  | 16.04.2019 14:38 | Son Güncelleme

Ukrayna'da 40 yaşındaki bir adam, çorbasını beğenmediği için karısını zincirledi ve günlerce aç-susuz bıraktı.

Çorbasını beğenmediği karısını boğazından zincirledi!

Sadece adının Alexander olduğu açıklanan adam karısının yaptığı geleneksel borş çorbasından memnun kalmadı.

Bu yüzden eşini önce eve kapattı ardından boynuna zincir bağlayarak onu açlığa ve susuzluğa mahkum etti.

Angela isimli kadın eşi tarafından üç gün boyunca aç ve susuz bırakıldı hatta tuvalete gitmesi dahi mümkün olmadı.

Olayın 2017 yılının Aralık ayında meydana geldiği belirtildi. İddiaya göre kadın borş çorbasının ana malzemesi olan pancarı çorbaya eklediği için kocası tarafından işkenceye maruz kaldı. Kadın direndikçe gözü dönmüş adam kadını merdane ile dövdü.

Üçüncü günün sonunda akrabalarının eve zorla girmesi sayesinde kadın esaretten kurtarıldı.

Mahkemedeki ifadesinde adam karısına bir ders vermek ve onu 9 gün boyunca zincirli tutmayı planladığını söyledi.

Mahkeme adama 3 yıl hapis cezası verdi. Avukatı davayı temyize taşıdı ancak karar değişmedi.

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Çorba borş boğaz zincir alexander angela

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