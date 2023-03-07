Kalemtıraş nasıl yazılır, kalemtıraş yazımı nasıl olmalıdır? Kalemıraş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kalemtıraş kelimesi iki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile ortaya çıkmıştır. Birleşik yapılı bir kelime olan kalemtıraş yazımı birçok kişi tarafından yanlış yazılmaktadır. Bu sebeple kalemtıraş ayrı mı yazılır yoksa bitişik mi sık sık araştırılan konular arasındadır. Hem Arapça hem Farsça iki kelimenin birleşiminden oluşan ve dilimize Türkçeleştirilerek yerleşen kalemtıraş kelimesi TDK kuralları kapsamında yazılmalıdır.

Kalemtıraş nasıl yazılır?

Kalemtıraş kelimesi anlam bakımından oldukça yaygın bir kelimedir. Özellikle okul çağında sık sık kullanılan bir alet olan kalemtıraş yazımı karıştırılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre kalemtıraş, kurşun kalemlerin ucunu açmak için kullanılan türlü biçimlerdeki keski, kalem açacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca kamış kalemleri açmak için kullanılan uzun saplı küçük bıçak türü anlamına gelmektedir. Kalemtıraş TDK tarafından yayımlanan yazım kılavuzunda bitişik şekilde yazılmalıdır:

Kalemtıraş – Doğru Kullanım

Kalem tıraş – Yanlış Kullanım

Kalemtraş - Yanlış Kullanım

Kalem traş - Yanlış kullanım

Kalemtıraş bitişik mi yazılır?

Arapça ve Farsça kökenli bir kelime olan kalemtıraş birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Aslen kalemtıraş kelimesi "ḳalem-tirāş" şekline yazılır. Kalem kelimesi Arapça, tıraş kelimesi de Farsça kökenlidir. İki farklı kökene sahip olan kelimelerden oluşan kalemtıraş kelimesi birleşik yapılı bir kelimedir. Kalem ve tıraş kelimelerinin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Türkçeyi daha doğru bir şekilde kullanabilmek için kelimelerin nasıl yazıldığının bilinmesi oldukça önemlidir. Kelimelerin nasıl yazıldığı ise Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanmış olan imla kılavuzunda açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre kalemtıraş kelimesi birleşik yazılmalıdır.

Kalemtıraş mı kalemtraş mı?

Kalemtıraş kelimesinin günlük yaşamda kullanımı oldukça yaygındır. Ancak kalemtıraş kelimesinin yazımı sık sık karıştırılmaktadır. Kalem açacağı anlamına gelen kalemtıraş bazı kişiler tarafından "traş" şeklinde kullanılmaktadır. Bu kullanım imla kılavuzuna göre yanlış olarak kabul edilmektedir. Kalemtıraş doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler vermek gerekirse: