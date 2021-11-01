YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Corendon Airlines 2022 yılında atağa kalkıyor

Corendon Airlines 2022 yılında atağa kalkıyor

01.11.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan: - "Ana pazarımız Almanya’daki arzımızı artırarak 2022 yaz sezonunda etnik ve turistik olmak üzere piyasaya 10 milyon koltuk arz ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Corendon Airlines, 2021-2022 kış rezervasyon akışından ve yaz dönemine aldığı erken rezervasyon oranlarından yola çıkarak 2022 yaz sezonunda talebin yüksek olacağını öngörüyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, 2022 yaz sezonunda 50’den fazla uçakla operasyon yürütecek Corendon Airlines, Avrupa pazarlarına toplamda 10 milyon koltuk sunacak. Corendon Airlines, 2022 yazında Avrupa pazarlarına sunacağı destinasyon ve uçuş planlarını açıklarken, buna bağlı olarak kapasite artışına da gideceğinin sinyalini verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, bu kapasite artışını pazarlar bazında değerlendirerek, "Öncelikle ana pazarımız Almanya’dan bahsetmek gerekirse, bu pazardaki arzımızı artırarak 2022 yaz sezonunda etnik ve turistik olmak üzere piyasaya 10 milyon koltuk arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aslan, Corendon Airlines’ın şu anda Almanya’da en fazla meydandan uçuş yapan hava yolu olduğunu ve bunun ürün çeşitliliği adına müşteriye sunulan çok önemli bir etken olduğunu belirterek, "Almanya’da 2022 yazında yürütülecek yoğun operasyonu Düsseldorf, Köln, Münster, Hannover ve Nürnberg’de konumlandırdığımız uçaklara ilaveten Yunanistan, Türkiye ve Mısır gibi destinasyonlardaki uçaklarımızla da destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin 6 şehrinde konumlandırdıkları uçaklar ile Almanya ve Almanca konuşan ülkelerdeki etnik popülasyona daha fazla direkt uçuş imkanı sunacaklarını belirten Aslan, bu kış sezonu bir başka etnik pazar olan Morokko’ya da Düsseldorf, Köln, Rotterdam ve Brüksel’den direkt uçuşların yaz boyunca devam edeceğinin müjdesini verdi.

- "İngiltere pazarından beklenti çok büyük"

Son 2 yıl boyunca salgın nedeniyle ülke dışına çıkamayan İngiltere vatandaşlarının tatili ne kadar özlediğini erken rezervasyon talebinden net bir şekilde ölçümlediklerini belirten Mine Aslan, Dalaman’a konumlandıracakları bir uçağın daha devreye girmesi ile İngiliz turistleri 2022 yazında Girit, Rodos, Antalya, Bodrum ve Dalaman’a taşıyacaklarını aktardı.

Aslan, geçtiğimiz günlerde açıkladıkları Danimarka pazarında yapacakları hamlelerin de altını bir kez daha çizerek, “Gelecek yaz için iddialı olduğumuz pazarlardan biri de konumlandıracağımız 3 uçakla Danimarka olacak. Danimarkalılara Kopenhag ve Billund çıkışlı Antalya, Bodrum, İzmir, Girit, Kos, Rodos, Mallorca, İbiza gibi klasik Akdeniz destinasyonlarının yanı sıra Gran Kanarya ve Tenerife gibi geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz.” yorumunu yaptı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rüya görünce yaptırmaya karar verdi! "Şimdi herkes dua ediyor"Rüya görünce yaptırmaya karar verdi! "Şimdi herkes dua ediyor"
PARTNERAşk onu da değiştirdi! Mayosuz sahneye çıkmıyordu, bakın bu kez ne giydiAşk onu da değiştirdi! Mayosuz sahneye çıkmıyordu, bakın bu kez ne giydi
TFF ile Kulüpler Birliği, MHK'yi görüştüTFF ile Kulüpler Birliği, MHK'yi görüştü

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:53
İkindi
15:41
Akşam
18:08
Yatsı
19:28

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ayvalık'ta "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi

Ayvalık'ta "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.