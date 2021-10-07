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Corendon Airlines, Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın ana sponsoru oldu

07.10.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corendon Airlines, Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın ana sponsoru oldu

Corendon Airlines, Sigortashop Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın ana sponsorluğunu üstlendi.

Sponsorluk anlaşmasının lansmanına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer katıldı.

Başkan Uysal, Corendon Airlines'in desteğinin hem önemli hem de gurur verici olduğunu söyledi.

Türkiye'de kadın voleybolunun çok popüler olduğuna dikkati çeken Uysal, genç sporcuları bu branşta destekleyeceklerini kaydetti.

Ligin üst sıralarını zorlayacak bir kadro kurduklarını anlatan Uysal, Sultanlar Ligi'ne çıkmak için iddialı olduklarını vurguladı.

- Karaer: "Örnek olmayı sürdüreceğiz"

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, hentbol takımına ek olarak kadın voleybol takımına da sponsor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Antalya merkezli spor kulüplerinin kendilerinde özel bir yeri olduğuna işaret eden Karaer, bu iş birliğinin hem Türk sporunun gelişimi hem de gençlerin sporla tanışması noktasında büyük önem taşıdığını belirtti.

Sporun, Corendon Airlines'ın marka kimliğinin merkezinde yer alan olgulardan biri olduğunu aktaran Karer, "Yaptığımız sponsorluk anlaşmaları sayesinde, turizmin dinamizmi ile sporun heyecan, eğlence ve hareketliliğini aynı platformda buluşturuyoruz. Yakın gelecekte yeni anlaşmaları da hayata geçireceğiz. Spor ailesini mutlu etmeye devam edecek çok kapsamlı anlaşmalarımızla, spor dünyasına adım atmak isteyen markalar için de örnek olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sponsorluk anlaşması kapsamında Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'na iletişim ve tanıtım desteği de sunulacağı belirtildi.

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