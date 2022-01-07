Cornelius'u durduruna aşk olsun! Sörloth'u bile geride bıraktı

Süper Lig'de ikinci yarınını açılış maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısında Cornelius'un attığı golle 1-0 öne geçen Bordo-Mavililer maçın ilk yarısına 1-0 önde girmeyi başardı.
Cornelius attığı bu golle birlikte, Süper Lig'de çıktığı son 19 maçda 10. golüne ulaşmayı başardı. Danimarkalı golcü son 7 isabetli şutunda 7. golünü bulmuş oldu.
Opta verilerine göre; Alexander Sörloth, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 10 gole 18. isabetli şutunda ulaşmıştı; Andreas Cornelius bu gol sayısına 17. isabetinde ulaştı.
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