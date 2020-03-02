Corona virüsünün çaresi Kur'an-ı Kerim’de yazıyor mu?

Gündemin zirvesinde yer alan Coronavirüs ile ilgili gün geçmiyor ki yeni bir söylenti daha ortaya atılsın. Dünyayı tehdit eden bu virüs, ülkemize sınırı olan birçok ülkede can almaya devam ediyor. Henüz sınırlarımıza ulaşamayan Corona virüsü, şimdiye kadar Çin'deki ölümler 3 bine dayanırken, virüs Avrupa'da da etkisini artırarak sürdürüyor. Salgının en çok görüldüğü ikinci ülke olan İran'da 11 kişi daha hayatını kaybetti. Dünya genelinde şu ana kadar 80 binden fazla kişinin Covid-19 salgınına yakalandığı ve yaklaşık 3 bin kişinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor.

BAKARA SURESİNDEKİ KIL NEDİR?

Son günlerde gündemi meşgul eden “Kuranı Kerimde Bakara suresindeki kıl” corona virüsünden korur mu aramaları gündemi meşgul etti. Kuran'ı Kerim'de kıl veya kirpik olması Corona Virüsüne iyi geldiği söyleniyor.

Bakara süresinde herhangi bir sayfada kıl veya kirpik olduğu inanışı çok fazla yaygın olmasa da insanların inandığı veya konuştuğu inanışlardan. Anlatıma göre bu kılı bulan cennete gidebilir, çocuğu olmuyorsa olabilir veya isteği yerine gelebilir.

Sosyal medyada Corona virüsünün çaresinin Kuran-ı Kerim’de olduğuna dair çeşitli söylentiler dolaşıyor. Söylentilere göre; Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinde çıkan bir kıl ile Corona virüsüne şifa bulunabilirmiş. Youtube’da yer alan Sözler Köşkü kanalı Bakara suresindeki kıl Corona virüsten korur mu? sorusunun peşinden giderek, konuyu araştırmış.



