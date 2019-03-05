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Çorum'da gövdesi evin duvarı içinde kalan ağaç ilgi çekiyor

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GÜNDEM  | 05.03.2019 16:50 | Son Güncelleme

Çorum’da, evin duvarından çıkan armut ağacı görenleri şaşırtıyor.

Çorum'da gövdesi evin duvarı içinde kalan ağaç ilgi çekiyor

Kunduzhan Mahallesi'nde içerisinde Irakların yaşadığı tek katlı evin duvarında, sadece dallarının görüldüğü armut ağacı ilgi çekiyor. Evin duvarının içinde kalan, dalları ise uzandığı çatının üzerinden sarkan armut ağacını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Mahalleye gelenler, ilginç görünümüyle dikkat çeken ağacı fotoğraflayıp, 'Dalları var gövdesi yok' yorumuyla sosyal medyada paylaşıyor.

'BU AĞACIN DALLARI VAR AMA GÖVDESİ YOK'

Mahalle sakinlerinden Zeki Özdemir, ağacın ilgi çektiğini söyleyerek, "Burada Armutlu Dede Türbesi var. İnsanlar, gelip dua ederler. Armutlu Dede Türbesi de adını armut ağacından alıyor. Bu ilginç ağacın dalları var ama gövde kısmı ortada yok. Binanın duvarı arasında kalmış olabilir” dedi.

İsmail Sakarya ise “Ağacı gördüm, içeriye girdiğimde ağacın gövdesi ortada yoktu. Duvarın içerisinde olabileceğini düşünüyorum. Ancak, duvar da çok ince" diye konuştu. (DHA)

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çorum ağaç ev

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