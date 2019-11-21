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Çorum'da kamyonet kapağının çarpmasıyla ağır yaralanan yaşlı adam o anları anlattı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Çorum'da, yolda yürüdüğü sırada seyir halindeki kamyonetin yana açılan demir kapağının başına çarpması sonucu yaralanan Muhsin Bal (72), yaşadıklarını anlattı. Hastanede tedavisi süren Bal, "Alışveriş yapıp evime dönüyordum. Aracın kapağı açıldı ve hızla bana çarptı. En çok üzüldüğüm dişlerimin kırılması oldu" dedi.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Ü., yönetimindeki kamyonetin kasasının arka bölümde yer alan ilave demir kapak, aniden yana doğru açıldı. Açılan demir kapak, bu sırada yolda yürümekte olan Almanya’dan emekli 3 çocuk babası Muhsin Bal’ın kafasına hızla çarptı. Bal, çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. Başından aldığı darbe sonucu yaralanan Bal, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bal, daha sonra Elitperk Hastanesi'ne sevk edildi. İfadesi alınan komyonet sürücüsü de serbest bırakıldı.

O ANLARI ANLATTI

Hastanede tedavisi süren Muhsin Bal, kaza anında yaşadıklarını anlattı. Pazar alışverişi sonrası evine dönerken olayın yaşandığını söyleyen Bal, "Pazara gittim ve alışverişimi yaptıktan sonra evime gidiyordum. Karşımdan gelen aracın kapağı açıldı ve kafama hızla çarptı. Sonra gözümü hastanede açtım. Sürücünün olay yerinden kaçtığı söylendi. Sonra karakola giderek ifade vermiş. Sonra beni ziyarete geldi. Beni görmediğini söyledi. En çok üzüldüğüm dişlerimin kırılması oldu" dedi.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
DİŞLERİN KIRILDIYSA ÜZÜLDÜM BENCE ÖLMEDİGİN İÇİN PİŞMAN OL YAŞAYAN ÖLÜ
mal mal konusma. yasli basli adam.
idam gelmeli suçlar çoğaldı idam şartt
Geri kalan yaşantısını sürdürebilmesi için demiş. Garip bir şey yok. İnsanlar sizi nasıl yargılıyor görüntünüzle hatırlayın. Dayı da (yaşadık ama) bunu demeyi unutmuş olabilir. En çok üzüldüğüm dişlerimin daraduman olması demiş. Acayip bir şey yok. Normal bir şey. Kimbilir millet neler diyecek diye bu haliyle. Alırsın bi takma damakdiş dayı. Boşver. İhmallik , öküz gibi geliyor hemde sağlama almamış bakmamış incelememiş bakimını yapmamış aracının. Öküz%99.9999 suçlu ama öküze bir şey olduğu yok gene. Olan gene masum garibana olmuş. :(
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