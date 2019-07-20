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Çorum'da köpeklere kürekle vuran kişiye para cezası

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 20.07.2019 15:25 | Son Güncelleme

Çorum'un Bayat ilçesinde boğuşan iki köpeği kürekle vurarak ayırmaya çalışan kadına 750 lira para cezası verildi.

Çorum'da köpeklere kürekle vuran kişiye para cezası

İlçeye bağlı Çukuröz köyünde boğuşan iki köpeği ayırmak isteyen bir kadın, hayvanlara kürekle vurmaya başladı.Bu sırada bir komşunun cep telefonuyla kaydettiği bu anların görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

HAYVANSEVERLERİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Hayvanseverlerin görüntülere tepki göstermesi üzerine kaymakamlık tarafından inceleme başlatıldı. Jandarma ekiplerince köpeklere vuran kadının kimliği belirlendi, hayvanlar da veterinere götürülüp tedavi edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Çorum Valiliğince sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kimliği tespit edilen kadına hayvanlara kötü muamelede bulunması nedeniyle 750 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Köpeklerin olaydan sonra çekilmiş fotoğraf ve videolarının da paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada Bayat ilçesi Çukuröz köyü Kışla mevkisinde komşusunun köpeğini kürekle döverek öldürdüğü yönünde çıkan haberle ilgili kaymakamlığımızca araştırma ve inceleme yapılmıştır. Her iki köpeğin de iyi olduğu, vücutlarında herhangi bir kırık ya da yara olmadığı tespit edilmiştir. Köpeğe vuran şahıs köpeklerin birbirine saldırdığını, ayırmak için vurduğunu, sonrasında pişman olduğunu beyan etmiştir."

Kaynak: AA-İHA


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