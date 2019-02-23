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Çorum'da okuldaki pitbull saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

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YAŞAM  | 23.02.2019 00:38 | Son Güncelleme

Çorum’da bir ortaokula giren pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu iki öğrenci yaralanmıştı. Okulun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bahçelievler Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun bahçesine giren pitbull cinsi köpek, öğrencilere saldırdı.

2 ÖĞRENCİ YARALANDI

Spor salonuna koşan öğrencilerin peşinden giden köpek, buradaki

öğrencilere de saldırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan öğrenciler Büşra Ş. (11) ve Berat B. (12) yaralandı.

ÖĞRENCİLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine okula polis, belediye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Spor salonundaki köpek, belediye ekiplerince yakalanıp barınağa götürüldü. Köpeğin ısırması sonucu yaralanan Büşra Ş. ve Berat B. ambulansla götürüldükleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Olay nedeniyle şok yaşayan 3 öğrenci de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Hitit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Opr. Dr. Arslan Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye getirilen 5 öğrenciden 4’ünün taburcu edildiğini söyledi.

BÜŞRA'NIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Öğrencilerden 3’ünün olayın şokuyla paniğe girdiği için hastaneye getirildiğini, iki öğrencinin de köpeğin ısırmasıyla yaralandığını dile getiren Erkan, "Büşra isimli kız öğrencimizin tedavisi devam ediyor. Kendisinin kolunda ve bacağında yaralar mevcut. Diğer öğrencilerimiz taburcu edilmiştir." dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Pitbull cinsi köpeğin öğrencilere saldırısı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, okul bahçesine giren köpeğin arkalarından koştuğu bazı öğrencilere saldırma anı yer alıyor.

(DHA)

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