YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya nakledilecek

Çorum'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya nakledilecek

AA AA
28.02.2024 11:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki kişiden alınan kalp, böbrek, karaciğer ve kornea, 5 hastaya nakledilecek.

Silahla vurulma nedeniyle tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki Kemal Soner Tüfekçi'nin ailesi tarafından bağışlanan organları için Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinden özel ekip Çorum'a geldi.

Hastanede yaklaşık beş saat süren operasyonun ardından Tüfekçi'den alınan kalp, karaciğer, sağ ve sol böbrek ile korneayı taşıyan ekip, Ankara'daki hastalar için polis eskortu eşliğinde yola çıktı.

Hitit Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ece Çelikten, AA muhabirine, organların Ankara'daki hastalara nakledileceğini söyledi.

Çelikten, "Beyin ölümü gerçekleşmiş genç bir hasta. Organ bağışında bulundular. Şu an kalp gidiyor Ankara'ya. İnşallah zamanında yetiştirip takacaklar kalbi ihtiyacı olan hastaya. Üç saat gibi bir süre sonra ulaşırlar. Dört saat gibi bir sürede takmış olmayı düşünüyoruz kalbi. Ankara'daki ekip zaten çok tecrübeli. Bilkent Şehir Hastanesine gidiyor kalbimiz. Kalp sağlıkla takılır inşallah. Diğer hastamıza da şifa diliyoruz. Hayatını kaybedenin ailesine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Organ naklinin önemine dikkati çeken Çelikten, "Ülkemizde çok az ve bağışların artması genç hastalar için en azından yaşam sürelerini uzatmak için kaliteli bir hayat sağlamak için önemli. Organ bağışını öneriyoruz ailelere, yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşmiş hastalar için. Umarım iyi olur hepsi için." diye konuştu.

Ortaköy ilçesi Cevizli köyünde 22 Şubat'ta akrabalar arasında çıkan tartışmada amcasının oğlu tarafından silahla vurularak ağır yaralanan ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kemal Soner Tüfekçi'nin 27 Şubat'ta beyin ölümü gerçekleşmişti.

Tüfekçi'nin organları ailesi tarafından bağışlanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonuJandarma’dan uyuşturucu operasyonu
Kanalizasyon temizlenmedi, spor salonu lağımla dolduKanalizasyon temizlenmedi, spor salonu lağımla doldu
Havacılık tutkunundan evine 130 bin sterlinlik gerçeği aratmayan Boeing 737 simülatörüHavacılık tutkunundan evine 130 bin sterlinlik gerçeği aratmayan Boeing 737 simülatörü
Anahtar Kelimeler:
beyin ölümü Çorum Organ nakli‎ organ bağışı bağış hasta hayat yaşam

Çorum Namaz Vakitleri 28 Şubat Çarşamba

İmsak
05:46
Sabah
07:10
Öğle
12:58
İkindi
16:04
Akşam
18:36
Yatsı
19:54

Çorum Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Çarşamba

Sevgi eczanesi
Bayat
Yasemin eczanesi
Merkez
Eser eczanesi
Merkez
Kargi eczanesi
Kargi
İnal eczanesi
Ortakoy
Topçuoğlu eczanesi
Osmancik
Alafoğlu eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.