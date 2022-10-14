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Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

14.10.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde aralarında husumet bulunan B.D. ile İ.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.D, İ.K'yi karnından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan B.D. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

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Yaralama Çorum bıçak

Çorum Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
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Sabah
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Öğle
12:31
İkindi
15:37
Akşam
18:10
Yatsı
19:28
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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