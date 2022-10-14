Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde aralarında husumet bulunan B.D. ile İ.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.D, İ.K'yi karnından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan B.D. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz