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Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralı

02.05.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da çıkan silahlı kavgada bir kişi pompalı tüfek ile vuruldu.

Çorum’da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Kunduzhan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir D. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen kişi yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile Kadir D.’ye ateş ederek olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bölgede bulunan Devane Camisi’ne gelen Kadir D., çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri silahla yaralama olayını gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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