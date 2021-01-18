Çorum'da sosyal medyadan yapılan çağrıyla 7 köpek yavrusu korumaya alındı

ÇORUM (AA) - Çorum'da vatandaşların sosyal medyadan gönderdiği mesaj üzerine harekete geçen belediye ekipleri, zorlu kış şartlarında bir ambarın altında yaşam mücadelesi veren bir aylık 7 köpek yavrusunu koruma altına aldı.

Oğuzlar ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde vatandaşlar, tahıl ambarının altında doğan ve henüz 1 aylık köpek yavrularının bakımını üstlendi.

Köpeklerin beslenme ihtiyacını gideren mahalle sakinleri, ambar çevresinde de önlemler aldı.

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle yavru köpeklerin canından endişe eden mahalle sakinleri, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım'a sosyal medya üzerinden mesaj göndererek köpeklerin korunmasını talep etti.

Yıldırım'ın talimatı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, köpek yavrularını bulundukları yerden alarak sağlık kontrolünden geçirdi.

Sağlık problemi olmadığı tespit edilen 7 köpek yavrusu, belediye ekiplerince ambarın yanına yapılan kulübeye yerleştirildi.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kışın hiçbir canlının üşümemesi için gönül belediyeciliği anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

Köpek yavrularının sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Yıldırım, vatandaşlara duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Yıldırım ayrıca, ilçedeki sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla farklı noktalara yiyecek bıraktıklarını kaydetti.

