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Coşkun Sabah: Fakirliği bana mı öğretiyorsunuz?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 13:45 | Son Güncelleme

Koronavirüs yüzünden konserlerinin iptal edildiğini ve maddi zarara uğradığını ifade eden sanatçı Coşkun Sabah, "Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz" ifadelerini kullanmıştı. Sabah, bu sözlerine açıklık getirdi.

Coşkun Sabah: Fakirliği bana mı öğretiyorsunuz?

Coşkun Sabah, pandemi nedeniyle konserleri iptal olunca, "Üç ay idare edebilirim sonra zor duruma düşerim. Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm varsa bankada 450 bin liram var. Ben üç ay kira almadım. Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar" demişti.

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67 yaşındaki sanatçının açıklaması tepki çekmişti.

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Coşkun Sabah tepkilerden sonra sessizliğini bozdu.

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  1. Sayfa'ya konuşan sanatçı şunları söyledi: Benim öyle bir söylemim yok. Bir ay önce konuştuk, başımıza bela aldık. Ekonomik olacağız idare edeceğiz. Söylediklerimin yerini değiştirdiler. Gayet samimi bir itirafta bulundum. 'Üç dört aydan sonra sıkıntılar başlar. Hazıra dağ dayanmaz' dedim. Benim söylemim bu.

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'Memlekette bu kadar asgari ücretle geçinenler varken sen nasıl böyle konuşursun' dediler. Ne alakası var? Çocukken babam iflas etti. Neler yaşadım... Fakirliği bana mı öğretiyorsunuz? 'Parayla işi olmayan beni anlamaz' diyorum. 'Parası olmayan beni anlamaz' diye yazmışlar. Benim maddiyatla alakalı sorunum yok.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
takma sac anladık paran varda huzurun varmi onu söyle huzur yoksa neyleyim parayı gayrimenkulü keltoş sabah
çevir kazı yanmasınnnnn
bir konserinde tanışmıştık .delikanlı ve mütevazi insan emin olun öyle
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