Coşkun Sabah: Fakirliği bana mı öğretiyorsunuz?

Coşkun Sabah, pandemi nedeniyle konserleri iptal olunca, "Üç ay idare edebilirim sonra zor duruma düşerim. Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm varsa bankada 450 bin liram var. Ben üç ay kira almadım. Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar" demişti.
67 yaşındaki sanatçının açıklaması tepki çekmişti.
Coşkun Sabah tepkilerden sonra sessizliğini bozdu.
'Memlekette bu kadar asgari ücretle geçinenler varken sen nasıl böyle konuşursun' dediler. Ne alakası var? Çocukken babam iflas etti. Neler yaşadım... Fakirliği bana mı öğretiyorsunuz? 'Parayla işi olmayan beni anlamaz' diyorum. 'Parası olmayan beni anlamaz' diye yazmışlar. Benim maddiyatla alakalı sorunum yok.
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