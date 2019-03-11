Crackdown 2 Xbox One için ücretsiz oldu

Konsol sektörünün önemli ismi geriye dönük uyumluluk programını başlattıktan sonra, Xbox 360’a özel olarak satışa sunulan hit yapımları Xbox One’da da oynanabilir duruma getirmişti.

Bu oyunlara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. Kısa süre önce 3. oyunu satışa sunulan Crackdown serisinin Xbox 360 için çıkan 2. oyunu geriye uyumluluk servisine eklendi.

Dilerseniz Crackdown 2 oyununu Xbox Store üzerinden indirebilirsiniz. İşin güzel yanı ise Microsoft’un bu oyun için herhangi bir ücret talep etmemesi. Muhtemelen Microsoft, 2. oyunu beğenenler 3. oyunu da satın alır mantığıyla hareket etmiş olabilir. Fakat Crackdown 3’ün büyük bir hayal kırıklığına neden olduğunu da hatırlatmak gerekiyor.

İnceleme puanlarında adeta dibi gören Crackdown 3, mekanikleri, oynanışı ve hikayesiyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Crackdown 3’ü bir kenara bırakacak olursak, Crackdown 2’nin ücretsiz olarak oynanabilecek bir oyun olduğunu belirtmek gerekiyor. Sonuçta Crackdown 2’de Xbox’ın efsanelerinden biri değil. Fakat yine de oynanabilirlik açısından Crackdown 3’ten çok daha işlevsel.

Apple’dan yeni FaceID reklamı

https://donanimgunlugu.com/appledan-yeni-faceid-reklami-202557

