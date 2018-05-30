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Cristiano Ronaldo 15 yıl hapis yatabilir!

İSPANYA HABERLERİ  | 30.05.2018 16:43 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo ile İspanya Maliyesi arasında yapılan uzlaşma görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Cristiano Ronaldo, 15 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Cristiano Ronaldo 15 yıl hapis yatabilir!

Liverpool’u 3-1 yenen Real Madrid ile üçüncü kez üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Cristiano Ronaldo’nun sevinci kısa sürdü. Vergi kaçırdığı gerekçesiyle İspanya Maliyesi ile başı belada olan Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo, 15 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kaldı. AS gazetesinde yer alan habere göre İspanya Maliyesi ile Crisiano Ronaldo arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

Hakkında 2011 ve 2014 yıllarında 14.7 milyon Euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle dava açılan Cristiano Ronaldo, İspanya Maliyesi ile davanın geri çekilmesi için uzlaşma görüşmeleri yapmaya başladı. Avukatı aracılığı ile yapılan görüşmelerde Cristiano Ronaldo, İspanya Maliyesi’ne 14 milyon Euro karşılığında hakkındaki davanın iptal edilmesini istedi.

Ancak İspanya Maliyesi, Portekizli yıldızın bu talebini kabul etmedi. İspanya Maliyesi, 15 yıl istemi ile açılacak davanın düşürülmesi için 28 milyon Euro talep etti. Cristiano Ronaldo, 28 milyon Euro’yu ödemezse 15 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

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