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Cristiano Ronaldo'dan esrarengiz paylaşım

18.07.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Cristiano Ronaldo'dan esrarengiz paylaşım

Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Adı uzun süredir transfer iddialarıyla anılan yıldız futbolcunun Juventus'taki geleceği belirsiz. Cristiano Ronaldo'ya eski takımı Manchester United ve Fransız devi Paris Saint-Germain bir süredir ilgi gösteriyor. Oyuncunun adı altyapısında yetiştiği Sporting'le de anılıyordu.

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Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Ronaldo takipçilerini heyecanlandırdı. Lüks arabasıyla poz veren Ronaldo, paylaşımına "Karar günü" notunu ekledi ve bu cümle transferle ilişkilendirildi.

Geçen sezon Juventus ile Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Ronaldo takımıyla Serie A şampiyonluğunu da kazanamamıştı.

36 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun Juventus ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Juventus Instagram
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