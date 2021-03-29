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Cristiano Ronaldo FIFA'nın olası cezasıyla karşı karşıya

29.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Sırbistan maçında öfkeli tepkisinden dolayı FIFA yaptırımıyla karşı karşıya kalabilir.

Cristiano Ronaldo FIFA'nın olası cezasıyla karşı karşıya

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Sırbistan - Portekiz maçında 2-2 devam ederken 90+3. dakikada Cristiano Ronaldo'nun şutu gol değeri kazanmadı.

Hakeme itiraz eden Ronaldo sarı kart gördü ve sinirlenip henüz maç bitmemişken kaptanlık pazubandını fırlatıp soyunma odasına gitti.

Corriere dello Sport, yıldız oyuncun tepkisini FIFA 'saldırgan veya şiddet içeren davranış' olarak ele alırsa ceza alabileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak FIFA Disiplin Yasası'nın 11. Maddesi kuralının ihlal edilip edilmediği araştırılıyor.

36 yaşındaki Ronaldo suçlu bulunması halinde en az bir 1-2 maç ceza alabilir.

Portekiz'in eski yıldızlarından Fernando Meira konuyla ilgili olarak, "Cristiano, Sırbistan maçında son dakikalarda çizgiyi geçen topu gol verilmedi diye Portekiz Milli Takımı'nın kaptanlık bandını yere atıp, soyunma odasına gidemez. Bu kadar önemli bir isim bunu yapamaz. Yaptığı asla kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo
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