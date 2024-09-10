Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük takımını açıkladı! Hayranlarına bile ters köşe yapan Ronaldo, Real Madrid-Manchester United arasında net tercihte bulundu...

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, verdiği röportajda kendisine göre en iyi takımı açıkladı. 900 gol barajını geçtiğimiz hafta aşan ve 1000 gole doğru sayıma geçen Ronaldo'ya göre dünyanın en büyük takımı Real Madrid...

"FUTBOL TARİHİNİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi dominasyonu hakkında konuşan Ronaldo, "İnsanlar, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde şanslı olduğunu söylüyor. Bunun adı şans değil, futbol tarihinin en büyük kulübü." ifadelerini kullandı.

"REAL MADRID, TARİHİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ KULÜBÜ"

Real Madrid dönemi hakkında konuşan Ronaldo, "Real Madrid tarihin gelmiş geçmiş en iyi kulübü ve ben de orada oynamaktan çok mutluydum. Kulüpte tüm zamanların en golcü oyuncusu oldum, dört Şampiyonlar Ligi kazandık, bu büyük bir zevkti!" açıklamasını yaptı.

REAL MADRID KARİYERİNDE FIRTINALAR ESTİRMİŞTİ

Real Madrid kariyerinde 438 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 450 gol 131 asistlik performansıyla Messi ile birlikte unutulması güç bir oyuna imza atmıştı.