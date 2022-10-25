Cristiano Ronaldo için sürpriz karar! Formayı giyip antrenmana bile çıktı...

Manchester United'ın başına Erik ten Hag'ın gelmesiyle beraber yedek kulübesine hapsolan Ronaldo, Totenham karşılaşmasında maç bitmeden sahayı terk etmişti. Bunun bedelini kadro dışı kalarak ödeyen Ronaldo için yeni karar çıktı.

ERIK TEN HAG: KABUL EDİLEMEZ

Erik Ten Hag; "Sezon öncesindeki Vallecano maçından sonra Ronaldo'ya yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledim. Ancak, bunu sadece Ronaldo'ya değil tüm takıma söyledim. Bu ikinci kez oldu ve bir sonucu olmalıydı. Chelsea maçında Ronaldo oynayamayacak. Cristiano Ronaldo hala önemli bir oyuncumuz. Ronaldo'nun yaptığı davranışın bir sonucu olacaktı. Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi. Bu takım içindeki herkes, davranışlarından sorumludur. Birlikte yaşayıp birlikte oynadığınızda sonuçlar gelecektir. Futbol bir takım sporudur."

"YAKINDA, YENİDEN BİRLİKTE OLACAĞIZ" DEMİŞTİ

"Kariyerim boyunca yaptığım gibi; takım arkadaşlarıma ve hocalarıma saygı göstererek oynadım. Bu değişmedi. Ben değişmedim. Son 20 yıldır aynı insan ve aynı profesyonelim. Gençken, benden yaşlı ve tecrübeli oyuncular, benim için her zaman önemliydi. Şimdi ben de, temsil ettiğim tüm takımlarda gençlere örnek olmaya çalışıyorum. Ne yazık ki bu her zaman mümkün olmuyor ve o anın sıcaklığıyla en iyi örneği gösteremiyoruz. Şu anda Carrington'da çok çalışmaya devam etmem, takım arkadaşlarıma destek olmam ve her türlü maça hazır olmam gerektiğini hissediyorum. Baskıya boyun eğmek, bir seçenek değil. Hiç de olmadı. Burası Manchester United ve biz, birlik olmalıyız. Yakında, yeniden birlikte olacağız."

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İDDİASI

Ronaldo'nun bu olayın ardından ülkemiz takımlarından Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılmış fakat herhangi bir girişim yapılmamıştı. Ronaldo'nun yüksek maaşı nedeniyle transfer edilemeyen Ronaldo İngiltere'de kaldı.

AFFEDİLDİ VE TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Cristiano Ronaldo için bugün yeni bir gelişme yaşandı ve yıldız oyuncu takımla birlikte çalışmalara geri döndü. Ronaldo'nun menajerinin kulüple konuşup Portekizli oyuncuyu tekrar takıma aldırdığı konuşuluyor. Manchester United kulübü, Ronaldo'nun antrenmana çıktığını attığı fotoğrafla dünya medyasıyla paylaştı.



