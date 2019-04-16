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Cristiano Ronaldo Jr. Maritimo maçının ilk yarısında 7 gol attı

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 16.04.2019 21:58 | Son Güncelleme

Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr, gösterdiği performansla babasının izinden gittiğini gösterdi. Juventus'un U10 takımında forma giyen Cristiano Ronaldo Jr, Maritimo ile oynadıkları maçın ilk yarısında 7 gol kaydederek performansıyla dikkat çekti.

Cristiano Ronaldo Jr, gösterdiği performansla babasının tahtına aday olmaya hazırlanıyor.

Juventus'un U10 takımında forma giyen Cristiano Ronaldo Jr, Portekiz'de katıldıkları bir turnuvada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Maritimo ile oynadıkları maçta forma giyen Cristiano Ronaldo Jr, mücadelenin ilk yarısında 7 gol kaydetmeyi başardı.

Juventus U10 takımı, maçtan 25-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

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Cristiano Ronaldo Juventus Cristiano Ronaldo Jr

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