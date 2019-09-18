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Cristiano Ronaldo: Kariyerim sonunda Messi'nin üstünde yer almalıyım

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 18.09.2019 12:04 | Son Güncelleme

Portekizli futbolcu Ronaldo, "Messi futbol tarihine geçti. Fakat kariyerim sonunda 6, 7 veya 8 ödülle onun üstünde yer almalıyım. Bunu gerçekten istiyorum. Bence hak ediyorum da" dedi.

Cristiano Ronaldo: Kariyerim sonunda Messi'nin üstünde yer almalıyım

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünden Arjantinli Lionel Messi'den fazla sayıda kazanmayı hak ettiğini söyledi.

İngiliz ITV kanalındaki bir programa katılan Ronaldo, France Football dergisi tarafından verilen Altın Top'u kendisi gibi 5 kez kazanan Messi hakkında "Messi futbol tarihine geçti. Fakat kariyerim sonunda 6, 7 veya 8 ödülle onun üstünde yer almalıyım. Bunu gerçekten istiyorum. Bence hak ediyorum da." ifadelerini kullandı.

"ONUN VARLIĞI, BENİ DAHA İYİ BİR OYUNCU OLMAYA ZORLADI. BEN DE ONU"

İtalyan kulübü Juventus'ta forma giyen Ronaldo, kariyeri boyunca kıyaslandığı Barcelonalı Messi ile ilişkisi için "Arkadaş değiliz ama 15 yıldır aynı sahneyi paylaşıyoruz. Onun varlığı, beni daha iyi bir oyuncu olmaya zorladı. Ben de onu" yorumunu yaptı.

"BAŞARI BAĞIMLISIYIM"

Kulüp kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, milli takımda ise Avrupa şampiyonluğu kazanan 34 yaşındaki Ronaldo, "Ben rekorları değil rekorlar beni takip ediyor. Başarı bağımlısıyım. Bunun kötü olduğunu düşünmüyorum. Beni motive eden şey bu" diye konuştu.

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