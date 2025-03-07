Cristiano Ronaldo kendisine benzerliği ile bilinen "Türk Ronaldo" lakaplı hayranına olay sözler! Kameralara yansıdı...

Cristiano Ronaldo maçtan önce takım ile birlikte antrenman yaparken kendisine bağıran ve konuşmaya çalışan Gökmen Akdoğan'a seslendi. Ronaldo'nun sözleri kameralara yansıdı.

"BANA BENZEMİYORSUN"

Cristiano Ronaldo, kendisine doğru bakan ve seslenen Gökmen Akdoğan'a karşı, "Sen bana benzemiyorsun kardeşim. Sen çöpcüsün" ifadelerini kullandı. Portekizli Dünya yıldızı bu cümleyi kurarken gülümsüyordu. Ronado'nun bu sözlerine karşın Gökmen Akdaoğan ise, "Dünyanın en iyisi sensin" ifadeleri ile Cristiano Ronaldo'ya duyduğu hayranlığı ifade etti.