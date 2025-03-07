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  4. Cristiano Ronaldo kendisine benzerliği ile bilinen "Türk Ronaldo" lakaplı hayranına olay sözler! Kameralara yansıdı...

Cristiano Ronaldo kendisine benzerliği ile bilinen "Türk Ronaldo" lakaplı hayranına olay sözler! Kameralara yansıdı...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
07.03.2025 22:54
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Dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo'ya benzerliği ile bilinen Gökmen Akdoğan arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Cristiano Ronaldo kendisine benzerliği ile bilinen "Türk Ronaldo" lakaplı hayranına olay sözler! Kameralara yansıdı...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 40 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Cristiano Ronaldo maçtan önce takım ile birlikte antrenman yaparken kendisine bağıran ve konuşmaya çalışan Gökmen Akdoğan'a seslendi. Ronaldo'nun sözleri kameralara yansıdı.

"BANA BENZEMİYORSUN"

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Cristiano Ronaldo, kendisine doğru bakan ve seslenen Gökmen Akdoğan'a karşı, "Sen bana benzemiyorsun kardeşim. Sen çöpcüsün" ifadelerini kullandı. Portekizli Dünya yıldızı bu cümleyi kurarken gülümsüyordu. Ronado'nun bu sözlerine karşın Gökmen Akdaoğan ise, "Dünyanın en iyisi sensin" ifadeleri ile Cristiano Ronaldo'ya duyduğu hayranlığı ifade etti.

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Cristiano Ronaldo
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