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Cristiano Ronaldo krizinde neler oluyor? Manchester United hocası Erik ten Hag'den şok karar!

21.10.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'ın dünya yıldızı Cristiano Ronaldo bu sezona parlak başlayamadı. Teknik Direktör Erik ten Hag ile de uyum sorunu yaşayan Ronaldo'nun sezon içindeki performansı ve gündeme geldiği olaylar dünya kamuoyunda da ses getiriyor. Yıldız oyuncu en son Tottenham maçından sonra oyundan çıktıktan sonra stadı terk etmesi ile gündeme gelmişti.

Cristiano Ronaldo krizinde neler oluyor? Manchester United hocası Erik ten Hag'den şok karar!
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Cristiano Ronaldo, Manchester United'in Tottenham ile oynadığı son maçta oyuna girmeyi reddedip sahayı terk etti. Kulüp bu davranışı disiplinsizlik olarak değerlendirip Ronaldo'yu kadro dışı bırakma kararı aldı. Chelsea maçının kadrosuna alınmayan yıldız futbolcunun akıbeti Manchester United hocası Erik ten Hag'e soruldu.

Manchester United hocası Erik ten Hag, Ronaldo'nun bu davranışının 2. kez tekrarlandığını söyleyerek bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

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Açıklamalarına devam eden ten Hag, "Sezon başında, bir dahaki sefere sonuçları farklı olacağı konusunda uyardım. Futbol bir takım sporudur ve belirli standartları yerine getirmeniz gerekir. Bu durumu kontrol altına almalıydım" dedi.

Ayrıca, "Ben menajerim, buradaki spor kültüründen sorumluyum. Bazı standartlar ve değerler belirlemeliyim ve onları kontrol etmeliyim. Chelsea maçında Ronaldo’yu özleyeceğiz. Takım için bir kayıp ama grubun tavrı ve zihniyeti için önemli. Şimdi Chelsea’ye odaklanmamız gerekiyor çünkü önemli bir maç" ifadelerinde bulundu.

Ronaldo’nun düşünmek için zamanı olacağını söyleyen Ten Hag’ın, Portekizli oyuncunun takımdan gönderilmesi için talimat verdiği konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

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