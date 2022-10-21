Cristiano Ronaldo krizinde neler oluyor? Manchester United hocası Erik ten Hag'den şok karar!

Cristiano Ronaldo, Manchester United'in Tottenham ile oynadığı son maçta oyuna girmeyi reddedip sahayı terk etti. Kulüp bu davranışı disiplinsizlik olarak değerlendirip Ronaldo'yu kadro dışı bırakma kararı aldı. Chelsea maçının kadrosuna alınmayan yıldız futbolcunun akıbeti Manchester United hocası Erik ten Hag'e soruldu.

Manchester United hocası Erik ten Hag, Ronaldo'nun bu davranışının 2. kez tekrarlandığını söyleyerek bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Açıklamalarına devam eden ten Hag, "Sezon başında, bir dahaki sefere sonuçları farklı olacağı konusunda uyardım. Futbol bir takım sporudur ve belirli standartları yerine getirmeniz gerekir. Bu durumu kontrol altına almalıydım" dedi.

Ayrıca, "Ben menajerim, buradaki spor kültüründen sorumluyum. Bazı standartlar ve değerler belirlemeliyim ve onları kontrol etmeliyim. Chelsea maçında Ronaldo’yu özleyeceğiz. Takım için bir kayıp ama grubun tavrı ve zihniyeti için önemli. Şimdi Chelsea’ye odaklanmamız gerekiyor çünkü önemli bir maç" ifadelerinde bulundu.

Ronaldo’nun düşünmek için zamanı olacağını söyleyen Ten Hag’ın, Portekizli oyuncunun takımdan gönderilmesi için talimat verdiği konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

