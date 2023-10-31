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Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ile dalga geçti! Ballon d'Or töreni sonrasında...

31.10.2023 18:01 | Son Güncelleme:
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Futbol tutkunlarının merakla beklediği Ballon d'Or ödül töreni gerçekleştirildi. Avrupa’da Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen organizasyonda bir önceki senenin en iyi futbolcusu seçildi. 2023 Ballon d'Or'un sahibi Lionel Messi oldu. Bu ödülü kariyerinde 8. kez kazanan Arjantinli yıldıza ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Ronaldo'nun hamlesi, sosyal medyada 'alay etme' olarak yorumlandı. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ile dalga geçti! Ballon d'Or töreni sonrasında...

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d’Or töreni, Paris'te gerçekleştirildi. Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan ve şu anda kariyerini Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi, rakiplerinigeride bırakarak Ballon d'Or'u kazanan isim oldu.

Bu ödülü 8. kez kazanarak büyük bir başarıya imza atan dünyaca ünlü futbolcunun ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u kazanmasını eleştiren bir Instagram paylaşımına Cristiano Ronaldo'nun beğeni ve yorum yapması sosyal medyanın gündemine oturdu.

"MESSI'NİN 5 BALLON D'OR'U OLMASI GEREKİRDİ"

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Yapılan paylaşımda Messi için "Tahmin edildiği gibi Ballon d'Or'u Messi'ye verdiler. Dünya Kupası öncesi PSG'de emekli gibi görünüyordu. Sonra zaten Inter Miami'ye emekli olmaya gitti. Dünya Kupası'nı kazandı doğru ama 6 penaltı atarak kazandı. Ayrıca Dünya Kupası tam 10 ay önceydi. Messi'nin 8 değil, 5 Ballon d'Or'u olması gerekirdi. Iniesta-Xavi'nin, bir sezonda 6 kupa alan Lewandowski'nin ve Haaland'ın hak ettiği ödülleri ona verdiler." ifadeleri kullanıldı.

RONALDO'DAN GÜLÜCÜK

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Portekizli yıldız Ronaldo ise bu paylaşımı beğendi ve 4 adet "gülücük emojisi"ni yorum olarak bıraktı.

Cristiano Ronaldo'nun bu hareketi, sosyal medyada 'Messi ile alay ediyor' şeklinde yorumlandı.

İşte o paylaşım;

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