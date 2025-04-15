Cristiano Ronaldo'nun dudak uçuklatan marka değeri!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun marka değeri dudak uçuklattı.

TARİHİ MARKA DEĞERİ

Portekiz'de yapılan bir araştırmaya göre dünya futbolunun en efsane oyuncularından biri olan Cristiano Ronaldo'nun marka değerinin, 2025 yılı içerisinde 850 milyon Euro'ya ulaştığı belirtildi.

HER ŞEY HESABA KATILDI

Araştırmada Portekizli süperstarın başarıları, gelirleri, medya ve sosyal ağlardaki etkinliği olmak üzere birçok daldaki etkisinin dikkate alındığı bildirildi.

YILLIK 350 MİLYON NET GELİR

Senelik Al Nassr'dan 200 milyon Euro, markalarından, iş birliklerinden ve sosyal medya üzerinden toplamda yıllık 150 milyon Euro kazanan Ronaldo, her zaman dünyanın her yerinde bir şekilde gündemde kalıyor.