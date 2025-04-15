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  4. Cristiano Ronaldo'nun dudak uçuklatan marka değeri!

Cristiano Ronaldo'nun dudak uçuklatan marka değeri!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
15.04.2025 11:08
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Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen ve kariyerinde 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Ronaldo, hem sahada hem de saha dışında CR7 olarak adeta bacasız bir fabrika rolünü üstleniyor.

Cristiano Ronaldo'nun dudak uçuklatan marka değeri!
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 40 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun marka değeri dudak uçuklattı.

TARİHİ MARKA DEĞERİ

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Portekiz'de yapılan bir araştırmaya göre dünya futbolunun en efsane oyuncularından biri olan Cristiano Ronaldo'nun marka değerinin, 2025 yılı içerisinde 850 milyon Euro'ya ulaştığı belirtildi.

HER ŞEY HESABA KATILDI

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Araştırmada Portekizli süperstarın başarıları, gelirleri, medya ve sosyal ağlardaki etkinliği olmak üzere birçok daldaki etkisinin dikkate alındığı bildirildi.

YILLIK 350 MİLYON NET GELİR

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Senelik Al Nassr'dan 200 milyon Euro, markalarından, iş birliklerinden ve sosyal medya üzerinden toplamda yıllık 150 milyon Euro kazanan Ronaldo, her zaman dünyanın her yerinde bir şekilde gündemde kalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
spor Cristiano Ronaldo futbol
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