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Cristiano Ronaldo'nun kaslarını gören hayranları büyük üzüntü yaşadı!

03.12.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman Ronaldo'ya acımadı... Futbol hayatı boyunca fizik gücüyle ön planda olan Cristiano Ronaldo'nun son paylaştığı fotoğraf hayranlarını üzdü. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda çekildiği fotoğrafı hayranlarıyla paylaşan Ronaldo'nun değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Cristiano Ronaldo'nun kaslarını gören hayranları büyük üzüntü yaşadı!

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz ile son 16 turunda mücadele edecek olan Cristiano Ronaldo, 37 yaşına geldi. Fizik gücündeki düşüş gözle görülürken, son paylaştığı fotoğraf hayranlarını üzdü.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

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Manchester United ile sözleşmesi feshedilen yıldız oyuncu şu an kulüpsüz durumda. Dünya Kupası'nın ardından kendine takım bulmaya çalışacak Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı netlik kazanmadı.

SON FOTOĞRAFI HAYRANLARINI ÜZDÜ

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Ronaldo'nun paylaştığı son fotoğraftaki bacak kaslarındaki değişim dikkatlerden kaçmadı. Hayranlarını üzen bu fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Yine de 37 yaşına rağmen gayet fit bir vücudu olan Portekizli yıldız, diğer oyunculara nazaran hala üst düzey fiziğe sahip durumda.


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