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Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi sonuçlandı!

İTALYA HABERLERİ  | 22.03.2020 17:13 | Son Güncelleme

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi sonuçlandı. Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş nedeniyle kendisine test yaptıran yıldız oyuncunun test sonuçları açıklandı.

Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi sonuçlandı!

Juventus’un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çocuklarına hijyenin önemini ve koronavirüsten korunmanın yollarını anlatırken, herkese de 'Evde kal' çağrısında bulundu.Dünyayı saran koronavirüs tehlikesinin ardından sporcular günlerini evde geçiriyor. Juventus’un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, evde çektiği bir videoda çocuklarına hijyenin önemini anlattı.

EVDE KAL

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Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Ronaldo, çocuklarına el temizliği için dezenfektan verdi. Portekizli futbolcu videoyu 'evde kal' notunu paylaşarak herkese çağrıda bulundu.

KORONAVİRÜS TESTİ AÇIKLANDI!

Cristiano Ronaldo'ya yapılan koronavirüs testi negatif sonuçlandı. Portekiz basınında yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde yüksek ateş nedeniyle kendisine test yaptıran yıldız oyuncunun test sonuçları negatif sonuçlandı. Oyuncunun hayranları bu haberden sonra derin bir nefes aldı.

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