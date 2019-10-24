Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında flaş gelişme

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, 2009 yılında Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği suçlamasıyla açılan soruşturmaya ilişkin sızan yeni bilgiler sebebiyle zor günler geçiyor.

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun Birleşik Amerikalı eski model ve öğretmen Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği öne sürülmüş ancak Las Vegas mahkemesi yıldız ismi herhangi bir cezaya çarptırmamıştı. Ada basınının davayla ilgili ele geçirdiği belgelerse iddialara yepyeni bir boyut kazandırdı.

"DNA SONUÇLARI EŞLEŞİYOR"

İngiliz basını, Amerika'da süren tecavüz soruşturmasını yürüten birimlerin elektronik ortamda gerçekleştirdiği yazışmaların 100 sayfalık bölümünün sızdığını yazdı. Habere göre; Portekizli futbolcunun DNA'sı, sanık Kathryn Mayorga'nın sunduğu kanıtlarla eşleşti. Söz konusu haberde, soruşturmada görev alan dedektif Jeffrey Guyer'in gönderdiği elektronik postalarından birinde, "DNA sonuçları geldi. Eşleşiyor" ifadesinin yer aldı belirtildi.

Öte yandan 34 yaşındaki futbolcunun avukatları vasıtasıyla Las Vegas'taki mahkemeden Mayorga'nın açtığı tecavüz davasının reddini ya da kapalı kapılar ardında anlaşılmasına hükmedilmesini talep ettiği iddia edildi.