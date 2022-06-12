Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında karar çıktı

Şu an Manchester United'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo’nun 25 yaşındayken Kathryn Mayorga isimli bir modele tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı mahkeme ABD'nin Las Vegas kentinde yapıldı. 2009 yılında yaşanan olay için hakim tazminat talebini reddetti.

AVUKAT KÖTÜ NİYETLE HAREKET ETTİ

Nevadalı Mayorgo, 2009 yılındaki olay için 375 bin dolar aldığını iddia etmiş ve Ronaldo'dan 25 milyon dolar tazminat almak için mahkemeye başvurmuştu. Hakim Jennifer Dorsey, görülen duruşmada Mayorgo'nun avukatı Leslie Mark Stovall'ın sızdırılan ve çalınan gizli belgeleri kötü niyetle kullandığı için davayı düşürdüğünü açıkladı.

RONALDO'YA YAPILAN SUÇLAMA

Eski bir model ve öğretmen olan Mayorga, şu anda 37 yaşında olan Ronaldo'yla bir gece kulübünde tanıştığını ve daha sonra gittiği otel odasında ünlü futbolcunun kendisine saldırdığını iddia etmişti. Olayın yaşandığı zaman Mayorga 24 yaşındaydı. Ronaldo'nun avukatları, ikilinin seks yaptığına itiraz etmiyor ancak bunun rızaya dayalı olduğunu savunuyordu. İkili arasında olaydan sonra 375 bin dolar karşılığında gizlilik anlaşması imzalanmıştı.



