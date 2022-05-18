Cristiano Ronaldo, saatine servet harcadı! Sadece 126 tane var...

İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo futbolu dışında lüks eşyalara harcadığı ücretlerle de konuşulmaya devam ediyor. Saha içinde performansını düşürmeyen Portekizli futbolcu, saha dışındaki hayatıyla da gündemden düşmüyor.

DÜNYADA 126 TANE VAR

A Bola'da yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, dünyada yalnızca 126 tane bulunan yaklaşık 1 milyon Euro değerinde özel bir saat satın aldı.

232 ELMAS, 109 SAFİR TAŞ

232 elmas ve 109 siyah safir taş ile süslenmiş olan saatin aynı zamanda Portekizli yıldızın sahip olduğu Bugatti Chiron marka otomobilden de esintiler taşıdığı belirtilenler arasında yer aldı.

CR7 LOGOLU

Benzersiz bir görüntüye sahip olan saatte otomobil markasının yanı sıra 'CR7' logosunun da yer aldığının altı çizildi.

ARABALARI 20 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Portekizli süper yıldızın ayrıca bilinen 20 adet arabası bulunmakta... Bu arabaların toplam değeri de 20 milyon doların üzerinde...

