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Cristiano Ronaldo, saatine servet harcadı! Sadece 126 tane var...

18.05.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, saha içinde olduğu kadar saha dışında da konuşulmaya devam ediyor. Takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıyamamasına karşın performansıyla gol krallığı yarışında iddialı konumda bulunan 37 yaşındaki Ronaldo, yeni saatine harcadığı parayla dikkat çekti. Sadece 126 kişide bulunan saat adeta servet değerinde...

Cristiano Ronaldo, saatine servet harcadı! Sadece 126 tane var...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo futbolu dışında lüks eşyalara harcadığı ücretlerle de konuşulmaya devam ediyor. Saha içinde performansını düşürmeyen Portekizli futbolcu, saha dışındaki hayatıyla da gündemden düşmüyor.

DÜNYADA 126 TANE VAR

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A Bola'da yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, dünyada yalnızca 126 tane bulunan yaklaşık 1 milyon Euro değerinde özel bir saat satın aldı.

232 ELMAS, 109 SAFİR TAŞ

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232 elmas ve 109 siyah safir taş ile süslenmiş olan saatin aynı zamanda Portekizli yıldızın sahip olduğu Bugatti Chiron marka otomobilden de esintiler taşıdığı belirtilenler arasında yer aldı.

CR7 LOGOLU

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Benzersiz bir görüntüye sahip olan saatte otomobil markasının yanı sıra 'CR7' logosunun da yer aldığının altı çizildi.

ARABALARI 20 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Portekizli süper yıldızın ayrıca bilinen 20 adet arabası bulunmakta... Bu arabaların toplam değeri de 20 milyon doların üzerinde...

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Premier League İngiltere Manchester United Georgina Rodriguez
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